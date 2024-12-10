Более 1300 окупантов и 5 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные действия в Глубоком и Волчанском районах.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой и Загрызового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Василовки украинские воины остановили на Краматорском направлении.