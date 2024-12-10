Более 1300 окупантов и 5 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 755 940 военных.
Главные тезисы
- С начала вторжения украинские военные ликвидировали более 1300 российских захватчиков и 5 танков.
- Общее количество потерь российской армии составляет 755 940 военных.
- Генштаб сообщает о уничтожении значительного количества военной техники РФ, включая танки, бронированные машины, артиллерию и авиацию.
- На фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, где украинские защитники успешно отражают атаки окупантов.
- Украинские войска продолжают успешно сдерживать вражеские атаки на разных направлениях, включая Харьковское, Лиманское, Краматорское и другие.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 524 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 19 596 (+7) ед,
артиллерийских систем — 21 064 (+3) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 023 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 107 (+14) ед,
крылатых ракет — 2 859 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31 037 (+48) ед,
специальной техники — 3 637 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные действия в Глубоком и Волчанском районах.
Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой и Загрызового.
На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки.
Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Василовки украинские воины остановили на Краматорском направлении.
На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
Двадцать семь атак противника остановили наши защитники в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного на Времивском направлении.
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