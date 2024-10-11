Более 200 гражданских украинцев погибли в результате российских обстрелов в сентябре

За сентябрь этого года в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских. Это стало месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году.
Главные тезисы
- Сентябрь 2024 года стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения в Украине.
- Большая часть погибших были люди старше 60 лет, что говорит об особой уязвимости этой возрастной группы.
- Ракетные атаки и удары с использованием БПЛА привели к увеличению количества жертв среди гражданского населения Украины.
Сентябрь стал рекордным по количеству погибших из-за войны гражданских украинцев
Об этом говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Да. по данным ООН, по меньшей мере, 208 гражданских лиц были убиты и 1220 ранены в Украине в сентябре, что сделало его месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданского населения в 2024 году.
Среди погибших за этот период, в частности, девять детей, 76 маленьких украинцев получили ранения.
Также отмечается, что 46% погибших от атак российских окупантов в Украине были люди старше 60 лет.
Там также добавили, что большинство жертв среди гражданского населения — 92% — и повреждений образовательных и медицинских учреждений — 96% — в сентябре по-прежнему произошли на территории, подконтрольной Украине.
По меньшей мере, 30 обстрелов повредили или разрушили энергетическую инфраструктуру (25 на территории, контролируемой Украиной, и 5 на территории, оккупированной РФ).
В августе из-за войны в Украине погибло более 180 гражданских
По данным ООН, в результате войны России против Украины в августе погибли по меньшей мере 184 гражданских жителя и 856 ранены
Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
По подсчетам ООН, в августе было разрушено 13 образовательных учреждений и 38 повреждено. Кроме этого уничтожены два медицинских учреждения, еще 28 — повреждены.
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