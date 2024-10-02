Более тысячи окупантов и 32 ББМ. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 655560 военных.
Главные тезисы
- Более тысячи российских захватчиков были уничтожены украинскими военными за прошедшие сутки.
- По данным Генштаба, украинские силы обороны уничтожили 32 боевых бронированных машин противника.
- За последние сутки было зафиксировано 155 боевых столкновений на различных направлениях фронта в Украине.
- Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки.
- Украинские защитники отразили 25 атак противника на Кураховском направлении.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8887 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 17579 (+32) ед;
артиллерийских систем — 18869 (+14) ед;
РСЗО — 1204 ед.;
средства ПВО — 963 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16348 (+26) ед;
крылатых ракет — 2613 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 25692 (+71) ед;
специальной техники — 3318 (+4) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосинового, Курелевки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.
На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться недалеко от Часового Яра, Григоровки и в направлении Ступочков.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.
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