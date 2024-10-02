Более тысячи окупантов и 32 ББМ. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Более тысячи окупантов и 32 ББМ. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Генштаб ВСУ
Более тысячи окупантов и 32 ББМ. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 655560 военных.

Главные тезисы

  • Более тысячи российских захватчиков были уничтожены украинскими военными за прошедшие сутки.
  • По данным Генштаба, украинские силы обороны уничтожили 32 боевых бронированных машин противника.
  • За последние сутки было зафиксировано 155 боевых столкновений на различных направлениях фронта в Украине.
  • Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки.
  • Украинские защитники отразили 25 атак противника на Кураховском направлении.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8887 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 17579 (+32) ед;

  • артиллерийских систем — 18869 (+14) ед;

  • РСЗО — 1204 ед.;

  • средства ПВО — 963 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16348 (+26) ед;

  • крылатых ракет — 2613 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25692 (+71) ед;

  • специальной техники — 3318 (+4) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосинового, Курелевки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.

  • На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться недалеко от Часового Яра, Григоровки и в направлении Ступочков.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 25 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лисовка, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки, противник активно применял авиацию.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

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