Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на экстренную встречу ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на экстренную встречу ЕС

Боррель
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Источник:  Жозепп Борель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины Эли Коэна и Рияда Аль-Малики на экстренную встречу министров иностранных дел ЕС.

Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на экстренную встречу ЕС

Он написал, что созывал встречу во вторник, 10 октября во второй половине дня.

Боррель заявил, что Аль-Малики должен выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации.

Ранее он объявил о том, что ЕС проведет экстренное заседание министров иностранных дел из-за нападения палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Что известно о ситуации в Израиле

Израильские военные призвали граждан подготовить запас пищи, воды и других необходимых вещей на ближайшие не менее 72 часов, поскольку операция против террористов ХАМАС может быть продолжительной.

Кампания может быть продолжительной, и важно, чтобы каждая семья обеспечила себя водой, едой, лекарствами и необходимым оборудованием на случай чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Также представители ЦАХАЛа рекомендуют людям проверить, где расположено ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что у них есть свободный доступ к нему.

Командование также рекомендует иметь в безопасных комнатах три литра воды на человека в день, запасы нескоростных пищевых продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники на батарейках, а также зарядные устройства для мобильных устройств, средства первой помощи, лекарства и важные документы, такие как удостоверение личности и наличные деньги.

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