Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины Эли Коэна и Рияда Аль-Малики на экстренную встречу министров иностранных дел ЕС.
Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на экстренную встречу ЕС
Он написал, что созывал встречу во вторник, 10 октября во второй половине дня.
Боррель заявил, что Аль-Малики должен выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации.
Ранее он объявил о том, что ЕС проведет экстренное заседание министров иностранных дел из-за нападения палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль.
Что известно о ситуации в Израиле
Израильские военные призвали граждан подготовить запас пищи, воды и других необходимых вещей на ближайшие не менее 72 часов, поскольку операция против террористов ХАМАС может быть продолжительной.
Также представители ЦАХАЛа рекомендуют людям проверить, где расположено ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что у них есть свободный доступ к нему.
Командование также рекомендует иметь в безопасных комнатах три литра воды на человека в день, запасы нескоростных пищевых продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники на батарейках, а также зарядные устройства для мобильных устройств, средства первой помощи, лекарства и важные документы, такие как удостоверение личности и наличные деньги.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-