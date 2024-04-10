В развязанной Россией преступной войне против Украины обе стороны на фоне активного использования дронов начали применять защитные поля с помощью РЭБ, что еще до недавнего времени казалось фантастикой.
Как применение БПЛА вывело войну в Украине на новый уровень
Журналисты издания подчеркивают, что использование РЭБ увеличилось на фоне увеличения количества дронов для разведки и ударов по враждебным позициям.
Авторы материала подчеркивают, что использование РЭБ стало особенно актуальным летом прошлого года, когда на фронте значительно возросло количество ударных БПЛА.
Журналисты издания отмечают, что это значительно усложнило проведение операций по ротации, эвакуации и логистике на передовой.
Украинские командиры, которых опросило издание, отметило, что российские беспилотники являются основной причиной потерь в их рядах.
Что известно о количестве уничтоженных украинскими военными БПЛА армии РФ
По информации Минобороны, с начала масштабного вторжения преступной армии РФ украинские военные уничтожили более 9 тыс. вражеских БПЛА.
Также в оборонном ведомстве добавили, что каждую ночь Россия запускает беспилотники по всей Украине, чтобы поразить объекты гражданской инфраструктуры.
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