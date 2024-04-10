БпЛА вывели войну РФ против Украины на новый уровень — Le Monde
Категория
Украина
Дата публикации

БпЛА вывели войну РФ против Украины на новый уровень — Le Monde

дрон ВСУ
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Источник:  Le Monde

В развязанной Россией преступной войне против Украины обе стороны на фоне активного использования дронов начали применять защитные поля с помощью РЭБ, что еще до недавнего времени казалось фантастикой.

Как применение БПЛА вывело войну в Украине на новый уровень

Журналисты издания подчеркивают, что использование РЭБ увеличилось на фоне увеличения количества дронов для разведки и ударов по враждебным позициям.

Украинская армия отчаянно нуждается в большем куполе, чтобы защитить своих солдат и фронтовую технику. Несколько специализированных украинских производителей ищут технологические, промышленные и финансовые решения для удовлетворения этого спроса, отмечается в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что использование РЭБ стало особенно актуальным летом прошлого года, когда на фронте значительно возросло количество ударных БПЛА.

Как следствие, передвигаться в пределах 10-километровой полосы вдоль линии столкновения стало очень опасно. FPV-беспилотники работают в связке с разведывательными БПЛА, постоянно летающими в тылу. Благодаря постоянному присутствию инфракрасных датчиков поле боя стало почти прозрачным, — объясняется в публикации.

Журналисты издания отмечают, что это значительно усложнило проведение операций по ротации, эвакуации и логистике на передовой.

Украинские командиры, которых опросило издание, отметило, что российские беспилотники являются основной причиной потерь в их рядах.

Что известно о количестве уничтоженных украинскими военными БПЛА армии РФ

По информации Минобороны, с начала масштабного вторжения преступной армии РФ украинские военные уничтожили более 9 тыс. вражеских БПЛА.

С начала широкомасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили более 9 тыс. российских БПЛА, — подчеркивают в ведомстве.

Также в оборонном ведомстве добавили, что каждую ночь Россия запускает беспилотники по всей Украине, чтобы поразить объекты гражданской инфраструктуры.

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