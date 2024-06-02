По словам полковника армии Великобритании в отставке Глена Гранта, оккупационная армия РФ может прибегнуть к неожиданным атакам с целью застать украинских военных врасплох.
Чего следует ожидать от российских окупантов
Он подчеркнул, что российские оккупанты и дальше будут пытаться добиться хоть каких-то успехов на фронте, однако это не будет связано с угрозой применения ядерного оружия.
Грант отметил, что, несмотря на постепенное продвижение оккупационной армии РФ в Украине, в широком плане Россия проигрывает развязанную преступную войну.
По его словам, оккупационная армия РФ проигрывает на море и на суше, поскольку продолжает нести многочисленные потери личного состава и военной техники.
Бывший британский военный спрогнозировал, что с остальными в России не будет опытных военных, которые могут проводить учения новобранцев и возглавлять атаки российских оккупантов.
Может ли армия РФ в Украине взбунтоваться
Он отметил, что подобный инцидент произошел в России в 1917 году и вполне может повториться снова.
По его словам, Украина не должна ждать, пока что-нибудь случится, нужно действовать на опережение, выявлять потенциальные вызовы и находить пути их эффективного преодоления.
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