Британский полковник Грант предупредил о неприятных "сюрпризах" от армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Британский полковник Грант предупредил о неприятных "сюрпризах" от армии РФ

Армия РФ
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Источник:  Эспрессо

По словам полковника армии Великобритании в отставке Глена Гранта, оккупационная армия РФ может прибегнуть к неожиданным атакам с целью застать украинских военных врасплох.

Чего следует ожидать от российских окупантов

Несколько очевидно, что с развитием войны Россия становится все более бесшабашной в своих попытках достичь поставленных целей. Учащаются атаки, на линию фронта опрокидывают все больше старой техники и даже применяют инновационные тактики, такие как использование боевых багги и мотоциклов для атак. Таким образом, на российскую линию фронта и на офицеров оказывается давление, чтобы они добились результатов, — объясняет британский полковник в отставке.

Он подчеркнул, что российские оккупанты и дальше будут пытаться добиться хоть каких-то успехов на фронте, однако это не будет связано с угрозой применения ядерного оружия.

Грант отметил, что, несмотря на постепенное продвижение оккупационной армии РФ в Украине, в широком плане Россия проигрывает развязанную преступную войну.

По его словам, оккупационная армия РФ проигрывает на море и на суше, поскольку продолжает нести многочисленные потери личного состава и военной техники.

Бывший британский военный спрогнозировал, что с остальными в России не будет опытных военных, которые могут проводить учения новобранцев и возглавлять атаки российских оккупантов.

Может ли армия РФ в Украине взбунтоваться

Российские потери составляют 7-10 солдат против одного украинского бойца. Они могут продержаться еще некоторое время, но со временем качество вражеских сил неизбежно снизится. И как тогда они хотят удерживать линию фронта? То, что еще не произошло, так это массовый бунт россиян где-то на линии фронта, где многочисленные солдаты просто развернулись бы и пошли назад, — объясняет Грант.

Он отметил, что подобный инцидент произошел в России в 1917 году и вполне может повториться снова.

Итак, возвращаясь к моему первоначальному тезису, что-то обязательно произойдет. Только не просите меня предвидеть, что именно, потому что это вне моего воображения. Для Украины важно быть готовой ко всему, а это означает и проведение тщательного сценарного анализа для предвидения потенциальных угроз и разработку стратегий реагирования, — подчеркнул аналитик.

По его словам, Украина не должна ждать, пока что-нибудь случится, нужно действовать на опережение, выявлять потенциальные вызовы и находить пути их эффективного преодоления.

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