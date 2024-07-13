Буданов предупредил о возможной атаке армии РФ с севера

Как заявил шеф украинской разведки Кирилл Буданова, на сегодняшний день появился риск того, что армия РФ снова попытается атаковать Украину с севера.
Главные тезисы
- Буданов призывает не игнорировать угрозу и быть готовыми к разным вариантам развития событий.
- На севере происходит обострение ситуации, и Россия может прибегнуть к неожиданным действиям.
- Прогнозируя реакцию Путина на уничтожение Крымского моста, Буданов отмечает, что диктатор точно сможет пережить произошедшее.
Буданов сообщил тревожные новости
Как отметил глава ГУР МО, он фиксирует тенденцию к обострению ситуации, поэтому проблему игнорировать нельзя.
Он также подчеркнул, что катастрофы в этом нет, однако игнорировать уже появившуюся проблему все равно нельзя.
Однако пока Кирилл Буданова не раскрыл все детали, ведь не хочет спровоцировать панику.
Буданов спрогнозировал реакцию Путина на уничтожение Крымского моста
Глава ГУР верит в то, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет окончательно разрушен Украиной в течение 2024 года.
Шеф украинской разведки также добавил, что его не волнует, как среагирует на это российский диктатор Владимир Путин.
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