Буданов предупредил о возможной атаке армии РФ с севера

Как заявил шеф украинской разведки Кирилл Буданова, на сегодняшний день появился риск того, что армия РФ снова попытается атаковать Украину с севера.

Буданов сообщил тревожные новости

Как отметил глава ГУР МО, он фиксирует тенденцию к обострению ситуации, поэтому проблему игнорировать нельзя.

Это для меня несколько анекдотичная ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу: а может, не будет? Кирилл Буданов Глава ГУР МОУ

Он также подчеркнул, что катастрофы в этом нет, однако игнорировать уже появившуюся проблему все равно нельзя.

Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению, — отметил шеф украинской разведки. Поделиться

Однако пока Кирилл Буданова не раскрыл все детали, ведь не хочет спровоцировать панику.

Буданов спрогнозировал реакцию Путина на уничтожение Крымского моста

Глава ГУР верит в то, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет окончательно разрушен Украиной в течение 2024 года.

Гореть ему не надо, он должен закончить свое существование, — иронично отметил Кирилл Буданов. Поделиться

Шеф украинской разведки также добавил, что его не волнует, как среагирует на это российский диктатор Владимир Путин.