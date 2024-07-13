Буданов предупредил о возможной атаке армии РФ с севера
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов предупредил о возможной атаке армии РФ с севера

Буданов
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Источник:  NV

Как заявил шеф украинской разведки Кирилл Буданова, на сегодняшний день появился риск того, что армия РФ снова попытается атаковать Украину с севера.

Главные тезисы

  • Буданов призывает не игнорировать угрозу и быть готовыми к разным вариантам развития событий.
  • На севере происходит обострение ситуации, и Россия может прибегнуть к неожиданным действиям.
  • Прогнозируя реакцию Путина на уничтожение Крымского моста, Буданов отмечает, что диктатор точно сможет пережить произошедшее.

Буданов сообщил тревожные новости

Как отметил глава ГУР МО, он фиксирует тенденцию к обострению ситуации, поэтому проблему игнорировать нельзя.

Это для меня несколько анекдотичная ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу: а может, не будет?

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МОУ

Он также подчеркнул, что катастрофы в этом нет, однако игнорировать уже появившуюся проблему все равно нельзя.

Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению, — отметил шеф украинской разведки.

Однако пока Кирилл Буданова не раскрыл все детали, ведь не хочет спровоцировать панику.

Буданов спрогнозировал реакцию Путина на уничтожение Крымского моста

Глава ГУР верит в то, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет окончательно разрушен Украиной в течение 2024 года.

Гореть ему не надо, он должен закончить свое существование, — иронично отметил Кирилл Буданов.

Шеф украинской разведки также добавил, что его не волнует, как среагирует на это российский диктатор Владимир Путин.

Но кого интересует, готов ли он или не готов. Есть объективная действительность. Вы думаете, что если бы его спросили 24 февраля 2022 года, готов ли он воевать несколько лет, то он сказал бы "да ну, вы что". Но есть объективная действительность. Неприятные вещи, к сожалению, случаются для обеих сторон… То, что это будет болезненно, — вероятно. Сказать, что его схватит "припадок", — это не правда.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МОУ

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