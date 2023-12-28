Была паника. Как Путин подставил и разозлил лидера Китая Си Цзиньпина

Согласно данным издания "Nikkei Asia", вторжение России в Украину 24 февраля 2022 стало неожиданностью для Си Цзиньпина и всего Китая. Кроме того, решение Путина о нападении оказывает непосредственное влияние на планы Пекина.
Путин подставил Си Цзиньпина, атаковав Украину
Журналисты узнали о том, что глава Кремля еще в марте 2023 года заявил главе КНР, что планирует воевать с Украиной не менее 5 лет.
Такое неожиданное заявление президента РФ, которое, как считает издание, было все-таки блефом, подтолкнуло Пекин к пересмотру своей политической стратегии.
Что также важно понимать, продолжительная российско-украинская война может стать серьезной проблемой для Си Цзиньпина.
По словам журналистов, на самом деле российскому диктатору не удалось полностью убедить Си в том, что он способен воевать так много лет подряд.
Почему вторжение армии Путина в Украину разозлило Си Цзиньпина
Согласно данным журналистов, лидер Китая действительно очень обижен на президента РФ еще со времен китайско-российского саммита, состоявшегося 4 февраля 2022 года, в день открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Что важно понимать, тогда глава Кремля был единственным президентом великого государства, посетившим церемонию открытия.
Во время саммита он не подавал никаких признаков того, что собирается начать полномасштабное вторжение в Украину, однако все-таки сделал это очень быстро.
Издание обращает внимание на то, что в Китае действительно была паника из-за поступка Путина.
Особенно учитывая тот факт, что за 20 дней до вторжения главы РФ и КНР объявили о "безграничном" партнерстве между их странами.
Это выглядело так, будто Китай дал молчаливое согласие Путину на полномасштабную войну против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-