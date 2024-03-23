По словам экс-заместителя помощника главы Пентагона по вопросам НАТО и европейской политики Джима Таунсенда, ЕС сейчас делает многое в вопросе помощи Украины, однако должно сделать гораздо больше.

Как аналитики оценивают военную помощь ЕС Украине

Таунсенд отметил, что европейским странам следует искать креативные пути поддержки Украины.

По его словам, политика стран-членов НАТО привела к тому, что все труднее добиться от Палаты представителей Конгресса США одобрения запроса на финансирование дополнительной помощи Украине.

Аналитик подчеркнул, что сейчас украинские военные испытывают проблемы из-за паузы в военной поддержке со стороны западных партнеров.

Как страны ЕС должны использовать подход Чехии в помощи Украине

Таунсенд подчеркнул, что кризис с рассмотрением законопроекта о помощи Украине в Палате представителей привел к тому, что поддержка Украины со стороны США сократилась по меньшей мере в 3 раза.

Европейские страны понимают, что с приближением президентских выборов в Америке, возможно, изберут президента, который вообще не захочет оказывать помощь Украине. Так что европейцы сейчас пытаются лучше организоваться, чтобы предоставить как можно больше, — отмечает экс-чиновник Пентагона. Поделиться

Таунсенд отметил удивительную работу со стороны Чехии, нашедшую для Украины большое количество боеприпасов калибра 155 мм.

Снимаю шляпу перед Чехией, которая нашла в странах-эксчленах Варшавского договора эти боеприпасы, которые они хранили, — подчеркнул аналитик. Поделиться

Он отметил, что инициативу Чехии должны подхватить другие европейские партнеры Украины.