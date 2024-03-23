Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона оценил помощь ЕС Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона оценил помощь ЕС Украине

Боеприпасы
Читати українською
Источник:  Голос Америки

По словам экс-заместителя помощника главы Пентагона по вопросам НАТО и европейской политики Джима Таунсенда, ЕС сейчас делает многое в вопросе помощи Украины, однако должно сделать гораздо больше.

Как аналитики оценивают военную помощь ЕС Украине

Таунсенд отметил, что европейским странам следует искать креативные пути поддержки Украины.

По его словам, политика стран-членов НАТО привела к тому, что все труднее добиться от Палаты представителей Конгресса США одобрения запроса на финансирование дополнительной помощи Украине.

Аналитик подчеркнул, что сейчас украинские военные испытывают проблемы из-за паузы в военной поддержке со стороны западных партнеров.

Как страны ЕС должны использовать подход Чехии в помощи Украине

Таунсенд подчеркнул, что кризис с рассмотрением законопроекта о помощи Украине в Палате представителей привел к тому, что поддержка Украины со стороны США сократилась по меньшей мере в 3 раза.

Европейские страны понимают, что с приближением президентских выборов в Америке, возможно, изберут президента, который вообще не захочет оказывать помощь Украине. Так что европейцы сейчас пытаются лучше организоваться, чтобы предоставить как можно больше, — отмечает экс-чиновник Пентагона.

Таунсенд отметил удивительную работу со стороны Чехии, нашедшую для Украины большое количество боеприпасов калибра 155 мм.

Снимаю шляпу перед Чехией, которая нашла в странах-эксчленах Варшавского договора эти боеприпасы, которые они хранили, — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что инициативу Чехии должны подхватить другие европейские партнеры Украины.

Это та креативность, которую нам нужно увидеть в Европе, чтобы восполнить пробелы, оставленные США и подстраховаться по поводу того, что может произойти в ноябре. Слышим о том, что собирается делать Франция, Германия, что сделали и будут продолжать делать другие страны. По-моему, часто это остается незамеченным, потому что все взгляды сосредоточены на США, но европейцы делают гораздо больше, чем мы думали. К сожалению, им предстоит сделать еще больше. Они это знают. Они знают, что Украина не может проиграть, — подчеркнул Таунсенд.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС может кардинально изменить подход к вступлению новых членов — Politico
ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шарль Мишель заявил о переводе экономики ЕС в режим военного времени
Шарль Мишель
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У ЕС может не хватить политической воли для увеличения помощи Украине — CNN
Флаги ЕС и Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?