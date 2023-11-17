Чего украинцам ждать от России зимой — ответ Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает от народа, что эта зима будет действительно тяжелой, поэтому всем нам очень важно будет к этому максимально готовыми.

Зима 2023–24. Что будет происходить

Согласно данным главы государства, зимой страна-агрессорка может попытаться повторить масштабный ракетный террор, атакуя энергосистемы Украины, как это происходило в прошлом году.

Несмотря на это, украинцам паниковать не стоит, поскольку, как считает президент, по состоянию на сегодняшний день наша страна гораздо лучше готова к обстрелам, чем в прошлом.

Ни для кого не секрет, что нам удалось значительно усилить свою ПВО.

Как считает Владимир Зеленский, вероятность того, что РФ будет использовать меньше оружия для новых атак на энергосети Украины, крайне низкая.

Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой. С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем в прошлую зиму, – объяснил глава государства. Поделиться

Владимир Зеленский в очередной раз призвал международных партнеров предоставить Украине еще больше систем ПВО.

По его словам, Харьков, а также Донбасс и Запорожье нуждаются в большем количестве систем защиты.

Какие запасы ракет и дронов есть в России сегодня

Согласно данным украинских разведчиков, военные ресурсы страны-агрессорки действительно уменьшились. Так, по состоянию на сегодняшний день армия РФ имеет:

165 "Калибров";

160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;

290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 "Кинжалов"

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат обратил внимание на то, что в прошлом году с сентября по март враг выпустил по Украине более 1000 крылатых ракет, не считая баллистику, а также более 1000 дронов-камикадзе.

Согласно данным ВС, сейчас такого количества крылатых ракет у страны-агрессорки нет.