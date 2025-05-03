Чего ждать от iPhone 17 — инсайдеры слили секретные данные
Категория
Технологии
Дата публикации

Чего ждать от iPhone 17 — инсайдеры слили секретные данные

Что известно о нововведениях в iPhone 17
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Источник:  MacRumors

Анонимные источники раскрыли дополнительную информацию о характеристиках камер семейства iPhone 17. Прежде всего, пользователей удивит совершенно новая фронтальная камера на 24 Мп во всех четырех моделях.

Главные тезисы

  • Стандартный iPhone 17, как утверждают инсайдеры, почти не изменится.
  • Несмотря на это обновленную селфи-камеру на 24 Мп он все-таки получит.

Что известно о нововведениях в iPhone 17

Несмотря на то, что в Apple раньше всегда утверждали, что качество камеры не всегда зависит от количества мегапикселей, столь значительный апгрейд все же должен улучшить качество селфи.

Согласно данным инсайдеров, модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат три 48-мегапиксельных камеры.

Что важно понимать, это произойдет впервые в истории компании.

По словам экспертов, это расширит возможности кадрирования без потери качества и откроет путь к съемке с разрешением 8K.

До сих пор ходят слухи, что "яблочная команда" впервые внедрит механическую диафрагму в Pro-модели, что даст возможность пользователю вручную регулировать освещенность кадра и глубину резкости.

Более того, задние камеры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air (придет на смену Plus-версии) получат новый горизонтальный дизайн вместо привычного квадратного блока — теперь модули будут расположены в виде полосы, похожей на Google Pixel.

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