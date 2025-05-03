Чего ждать от iPhone 17 — инсайдеры слили секретные данные

Анонимные источники раскрыли дополнительную информацию о характеристиках камер семейства iPhone 17. Прежде всего, пользователей удивит совершенно новая фронтальная камера на 24 Мп во всех четырех моделях.

Что известно о нововведениях в iPhone 17

Несмотря на то, что в Apple раньше всегда утверждали, что качество камеры не всегда зависит от количества мегапикселей, столь значительный апгрейд все же должен улучшить качество селфи.

Согласно данным инсайдеров, модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат три 48-мегапиксельных камеры.

Что важно понимать, это произойдет впервые в истории компании.

По словам экспертов, это расширит возможности кадрирования без потери качества и откроет путь к съемке с разрешением 8K.

До сих пор ходят слухи, что "яблочная команда" впервые внедрит механическую диафрагму в Pro-модели, что даст возможность пользователю вручную регулировать освещенность кадра и глубину резкости.