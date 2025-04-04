Цены на iPhone могут резко вырасти — известна причина

Американский лидер Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 54% — что важно понимать, это может спровоцировать рост цены iPhone, ведь большинство устройств Apple производится в Китае.

iPhone также может попасть под удар американских пошлин

Аналитики пришли к выводу, что в случае перевода расходов на покупателей цены на смартфоны могут вырасти до 43%.

Кроме того, указано, что топовые модели могут вырасти в цене до 2300 долларов.

Согласно подсчетам, даже самый дешевый iPhone 16e подорожает с 600 до 858 долларов.

Однако эксперты считают, что Apple вряд ли полностью переведет пошлины на потребителей, а значительное повышение цен может произойти лишь осенью с выпуском iPhone 17. Акции Apple упали на 9% после новостей о пошлинах, что стало самым плохим результатом компании с 2020 года. Поделиться

Что важно понимать, Белый дом пока не предоставил Apple никаких исключений, хотя в первую каденцию Дональда Трампа iPhone не подпадал под таможенные ограничения.