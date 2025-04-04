Цены на iPhone могут резко вырасти — известна причина

Американский лидер Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 54% — что важно понимать, это может спровоцировать рост цены iPhone, ведь большинство устройств Apple производится в Китае.
Главные тезисы
- Прогнозируется, что цены на смартфоны могут возрасти до 43%.
- Apple пока не получила исключений со стороны администрации Трампа.
iPhone также может попасть под удар американских пошлин
Аналитики пришли к выводу, что в случае перевода расходов на покупателей цены на смартфоны могут вырасти до 43%.
Кроме того, указано, что топовые модели могут вырасти в цене до 2300 долларов.
Согласно подсчетам, даже самый дешевый iPhone 16e подорожает с 600 до 858 долларов.
Что важно понимать, Белый дом пока не предоставил Apple никаких исключений, хотя в первую каденцию Дональда Трампа iPhone не подпадал под таможенные ограничения.
По убеждению аналитиков, Apple может получить исключение, но пока рынок ожидает значительный рост цен.
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