Цены на iPhone могут резко вырасти — известна причина
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Цены на iPhone могут резко вырасти — известна причина

iPhone также может попасть под удар американских пошлин
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Источник:  Reuters

Американский лидер Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 54% — что важно понимать, это может спровоцировать рост цены iPhone, ведь большинство устройств Apple производится в Китае.

Главные тезисы

  • Прогнозируется, что цены на смартфоны могут возрасти до 43%.
  • Apple пока не получила исключений со стороны администрации Трампа.

iPhone также может попасть под удар американских пошлин

Аналитики пришли к выводу, что в случае перевода расходов на покупателей цены на смартфоны могут вырасти до 43%.

Кроме того, указано, что топовые модели могут вырасти в цене до 2300 долларов.

Согласно подсчетам, даже самый дешевый iPhone 16e подорожает с 600 до 858 долларов.

Однако эксперты считают, что Apple вряд ли полностью переведет пошлины на потребителей, а значительное повышение цен может произойти лишь осенью с выпуском iPhone 17. Акции Apple упали на 9% после новостей о пошлинах, что стало самым плохим результатом компании с 2020 года.

Что важно понимать, Белый дом пока не предоставил Apple никаких исключений, хотя в первую каденцию Дональда Трампа iPhone не подпадал под таможенные ограничения.

По убеждению аналитиков, Apple может получить исключение, но пока рынок ожидает значительный рост цен.

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