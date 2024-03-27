Чехия нашла дополнительные деньги на боеприпасы для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Чехия нашла дополнительные деньги на боеприпасы для Украины

Боеприпасы
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Источник:  online.ua

Правительство Чехии одобрило выделение дополнительных средств на закупку боеприпасов для Украины.

Что известно об усилиях Чехии по приобретению дополнительных боеприпасов для Украины

При этом премьер-министр Чехии Петр Фиала отказался называть размер суммы, одобренной чешскими чиновниками на покупку дополнительных боеприпасов для Украины.

Он добавил , что в настоящее время к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины присоединились уже 20 стран.

Фиала подчеркнул, что артиллерийские снаряды прибудут в Украину в течение ближайших недель или месяцев.

Он также отметил, что это должно повлиять на ситуацию на фронте в Украине.

Также в МИДе Чехии сегодня заявили, что количество артиллерийских боеприпасов, которые могут быть переданы Украине, не ограничено.

Кто еще присоединился к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Известно, что к инициативе Чехии также присоединились Португалия и Польша.

Представители Португалии ранее заявляли о готовности выделить на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины около 100 млн. евро.

Минобороны Чехии заключило аналогичные документы с Данией, Канадой и Латвией.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава решила выделить в два раза большую сумму на боеприпасы для Украины.

Как отмечают журналисты Bloomberg, цитируя Сикорского, выступая перед журналистами в Риге вместе со своим латвийским коллегой Кришьянисом Каринсом, Сикорский отказался назвать конкретный объем финансирования.

Журналисты подчеркивают, что согласно плану Чехии, за пределами ЕС планируется закупить около 800 тыс. артиллерийских боеприпасов и передать их Украине.

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