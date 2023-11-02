Что может спасти Украину от затяжной войны — ответ Залужного

По мнению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только сочетание новых революционных технологий может дать шанс Украине максимально быстро победить Россию на поле боя.

Почему технологии очень важны в современной войне

Генерал предупреждает, что без технологического прорыва на фронте нам грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинский народ и государство.

По словам Валерия Залужного, главная проблема состоит в том, что ВСУ видят все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы на поле боя.

Для того чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга – объяснил главнокомандующий. Поделиться

Он также обращает внимание на то, что в российско-украинской войне решающим фактором будет не одно новое изобретение, а сочетание уже существующих технических решений.

Именно поэтому украинский генерал настаивает на инновациях в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских средств и оборудования для разминирования, включая новые роботизированные решения.

По его словам, крайне важно использовать силу, заложенную в новых технологиях.

Кто может помочь Украине

Валерий Залужный не скрывает, что он до сих пор в восторге от недавних разговоров с бывшим исполнительным директором Google Эриком Шмидтом.

“Железный генерал” убежден в решающей роли беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут помешать их полету.

Однако что важно понимать, пока нет никаких признаков того, что революционный технологический прорыв в области беспилотников или в области радиоэлектронной борьбы не за горами.