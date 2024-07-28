Что необходимо будет решить Украине после завершения войны против РФ — объяснение Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Что необходимо будет решить Украине после завершения войны против РФ — объяснение Буданова

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
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По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, выступая перед выпускниками Киевской школы экономики, развязанная Россией преступная война точно завершится победой Украины.

Главные тезисы

  • Украина должна быть готова к решению важных вызовов после завершения войны с Россией, подчеркивает Кирилл Буданов.
  • Новое поколение украинцев должно принять вызовы как возможности для улучшения государства и человечества в целом.
  • Руководитель ГУР призывает быть номером один и преодолеть всех врагов для успешного будущего Украины.
  • После конфликта с РФ Украине предстоит влиять на мир, помогая находить ответы на глобальные вопросы.
  • Выступление Буданова является важным напутствием для строительства успешного будущего после завершения войны с Россией.

Какие вызовы предстанут перед Украиной после завершения развязанной РФ войны

Любое движение вперед встречает сопротивление. Итак, если вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, значит, вы все делаете правильно. Мы и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните – вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть "не хуже никто кто-нибудь", или "на уровне с ведущими", нет. Только номер один, - подчеркнул руководитель украинской военной разведки.

Буданов также привел в пример слова американского боевого генерала, героя двух мировых войн Джорджа Паттона: "Не останавливайся. Кто-то должен быть первым, почему бы не ты?".

Как новое поколение украинцев по завершении войны с РФ сможет повлиять на мир

Судьба избрала нас - нам с вами довелось жить и учиться в чрезвычайное время. Именно сейчас и именно здесь, в Украине при нашем участии решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории нашего государства и для человечества в целом. Новое поколение украинской нации должно помочь миру найти ответы на эти вопросы, - отметил глава ГУР.

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