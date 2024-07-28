По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, выступая перед выпускниками Киевской школы экономики, развязанная Россией преступная война точно завершится победой Украины.
Главные тезисы
- Украина должна быть готова к решению важных вызовов после завершения войны с Россией, подчеркивает Кирилл Буданов.
- Новое поколение украинцев должно принять вызовы как возможности для улучшения государства и человечества в целом.
- Руководитель ГУР призывает быть номером один и преодолеть всех врагов для успешного будущего Украины.
- После конфликта с РФ Украине предстоит влиять на мир, помогая находить ответы на глобальные вопросы.
- Выступление Буданова является важным напутствием для строительства успешного будущего после завершения войны с Россией.
Какие вызовы предстанут перед Украиной после завершения развязанной РФ войны
Буданов также привел в пример слова американского боевого генерала, героя двух мировых войн Джорджа Паттона: "Не останавливайся. Кто-то должен быть первым, почему бы не ты?".
Как новое поколение украинцев по завершении войны с РФ сможет повлиять на мир
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