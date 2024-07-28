Любое движение вперед встречает сопротивление. Итак, если вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, значит, вы все делаете правильно. Мы и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните – вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть "не хуже никто кто-нибудь", или "на уровне с ведущими", нет. Только номер один, - подчеркнул руководитель украинской военной разведки.