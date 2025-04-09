Что опасно рассказывать ChatGPT — объяснение экспертов

Несмотря на то, что ChatGPT пользуется все больше людей, он может стать причиной серьезных проблем, если получит от пользователей конфиденциальную информацию. Что именно никогда нельзя рассказывать ИИ – предупреждают эксперты издания Forbes.

Логины и пароли

В таких вопросах ChatGPT доверять точно не стоит, ведь были зафиксированы случаи, когда личная информация одного пользователя неожиданно всплывала в ответах другим пользователям.

Финансовые и банковские данные

Как отмечают специалисты в сфере искусственного интеллекта, ни в коем случае нельзя делиться с чат-ботом номерами карт, CVC, номерами счетов или документов.

Что важно понимать, у ChatGPT нет шифрования, двухфакторной защиты или гарантии удаления данных после обработки.

Конфиденциальные документы

Недавно на весь мир гремела история о том, как сотрудники компании Samsung загрузили в ChatGPT конфиденциальные материалы.

После нее каждому стало понятно, что рабочие отчеты, клиентские базы, коммерческие предложения и особенно внутренние документы компаний не должны оказываться в распоряжении чат-бота.

Медицинская информация

Нельзя игнорировать тот факт, что у ИИ нет медицинского образования, поэтому его выводам точно не стоит доверять.

Кроме того, указано, что для бизнеса, работающего с медицинскими данными, это может закончиться штрафами за нарушение законов о конфиденциальности.

Незаконные и неэтические запросы

Большинство чат-ботов обращают внимание на вопросы, указывающие на готовность человека совершить безнравственный поступок или преступление.

Впоследствии чат-бот может передавать данные в правоохранительные органы.