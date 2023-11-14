Дальнейшую судьбу войны определит ситуация в районе Авдеевки — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Дальнейшую судьбу войны определит ситуация в районе Авдеевки — Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, от количества потерь преступной армии РФ в районе Авдеевки в Донецкой области будет зависеть характер дальнейших боевых действий и сроки развязанной Кремлем войны против Украины.

Как ситуация в районе Авдеевки повлияет на дальнейший ход боевых действий

Глава государства отметил, что российские оккупанты теряют в районе Авдеевки личный состав и военную технику масштабнее и быстрее, чем прошлой зимой в районе Бахмута.

Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их чрезвычайно сложно, - подчеркнул Зеленский.

Он обратился к украинским защитникам и поблагодарил каждого, кто держит позиции и выполняет боевые задания.

Чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны, - подчеркнул президент.

Путин хочет перед президентскими выборами одержать хоть какую-то победу в Украине

По словам Владимира Зеленского, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует в начале декабря объявить об участии в президентских выборах в России в следующем году.

К этому моменту, как подчеркнул президент, преступный диктатор стремится одержать хоть какую-то победу в развязной преступной войне против Украины.

Очень интенсивные русские штурмы, особенно в Донецкой области. Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат – когда планирует объявить о своих выборах. Россия уже теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно, - подчеркнул Зеленский.

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