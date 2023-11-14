Дальнейшую судьбу войны определит ситуация в районе Авдеевки — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, от количества потерь преступной армии РФ в районе Авдеевки в Донецкой области будет зависеть характер дальнейших боевых действий и сроки развязанной Кремлем войны против Украины.

Как ситуация в районе Авдеевки повлияет на дальнейший ход боевых действий

Глава государства отметил, что российские оккупанты теряют в районе Авдеевки личный состав и военную технику масштабнее и быстрее, чем прошлой зимой в районе Бахмута.

Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их чрезвычайно сложно, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он обратился к украинским защитникам и поблагодарил каждого, кто держит позиции и выполняет боевые задания.

Чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны, - подчеркнул президент. Поделиться

Путин хочет перед президентскими выборами одержать хоть какую-то победу в Украине

По словам Владимира Зеленского, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует в начале декабря объявить об участии в президентских выборах в России в следующем году.

К этому моменту, как подчеркнул президент, преступный диктатор стремится одержать хоть какую-то победу в развязной преступной войне против Украины.