Дальнейшую судьбу войны определит ситуация в районе Авдеевки — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, от количества потерь преступной армии РФ в районе Авдеевки в Донецкой области будет зависеть характер дальнейших боевых действий и сроки развязанной Кремлем войны против Украины.
Как ситуация в районе Авдеевки повлияет на дальнейший ход боевых действий
Глава государства отметил, что российские оккупанты теряют в районе Авдеевки личный состав и военную технику масштабнее и быстрее, чем прошлой зимой в районе Бахмута.
Он обратился к украинским защитникам и поблагодарил каждого, кто держит позиции и выполняет боевые задания.
Путин хочет перед президентскими выборами одержать хоть какую-то победу в Украине
По словам Владимира Зеленского, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует в начале декабря объявить об участии в президентских выборах в России в следующем году.
К этому моменту, как подчеркнул президент, преступный диктатор стремится одержать хоть какую-то победу в развязной преступной войне против Украины.
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