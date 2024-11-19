Десятки дронов атакуют разные регионы России — видео

Сразу в нескольких областях страны-агрессорки РФ ночью 19 ноября раздается воздушная тревога. Российская ПВО снова безуспешно пытается отразить атаки ударных украинских беспилотников.

Россию снова атакуют дроны

Один из российских телеграмм-каналов сообщил, что по состоянию на вечер 19 ноября были зафиксированы:

8 БПЛА над Брянской областью;

6 БПЛА над Орловской областью;

6 БПЛА над Курской областью;

7 БПЛА над Белгородской областью;

8-12 БПЛА над Воронежской областью;

3 БПЛА над Ростовской областью.

4 БПЛА летели в сторону Краснодарского края через Азовское море.

Кроме того, утверждается, что российская ПВО якобы уже успела сбить 55 ударных дронов, однако никаких подтверждений этим заявлениям нет.

Внимание! Противник запустил огромное количество БПЛА. Не исключены ракетные удары дальнобойным оружием по нашим тылам. Реагируйте на тревогу особенно этой ночью, не игнорируйте, — жалуются российские оккупанты. Поделиться

Первые последствия атаки дронов 19 ноября

В Воронежской и Белгородской областях РФ вечером 19 ноября сообщили об атаке беспилотников на предприятия.

Как утверждает ставленник Кремля на Белгородщине Вячеслав Гладков, обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий, повреждены помещения в Алексеевке.

По данным СМИ, речь идет о заводе компании “ЭФКО”, которая производит соусы. Что важно понимать, эта компания в 2023 году инвестировала 40 млрд рублей в развитие БПЛА. Годом ранее она даже тестировала прототипы грузовых дронов.

Также указано, что под удар попал инфраструктурный объект и линия электропередач, несколько улиц остались без света.