Дикие налеты на мотоциклах. Что известно о новой тактике армии РФ

Российские захватчики делают все возможное, чтобы прорвать линию украинской обороны на всех участках фронта. Для этого они стали чаще использовать мотоциклы, внедорожники, багги и квадроциклы.
Главные тезисы
- Украинские защитники реагируют на такие атаки РФ и дерутся за каждый метр родной земли, отмечая, что атаки на мотоциклах всегда заканчиваются большими жертвами для россиян.
- Российские оккупанты вынуждены придумывать новые тактики ведения войны, поскольку украинская оборона крайне мощная.
- "Мотоциклетная тактика" РФ используется в сочетании с нетипичными формами атак, в частности применения танков-черепах для защиты от дронов.
Солдаты РФ придумывают новые методы ведения войны против ВСУ
Согласно данным журналистов, так называемые "налеты на мотоциклах" по состоянию на сегодняшний день составляют около половины всех атак на некоторых участках фронта.
Эту информацию подтверждают украинские командиры и бойцы.
Они называют их новым "диким элементом" и без того жестоких, хаотичных боев.
Новая тактика является последней постоянно меняющейся российской адаптацией к полю боя.
Российским захватчикам приходится каждый раз придумывать что-то новое, чтобы добиться хотя бы минимальных успехов, ведь оборона ВСУ очень мощная.
По словам командира артиллерии 80-й десантно-штурмовой бригады, капитана Ярослава, украинские защитники дерутся за каждый метр родной земли.
Почему российские оккупанты выбрали именно мотоциклы и багги
В первую очередь это связано с тем, что бронетехника обеих армий стала легкой мишенью после того, как солдаты начали массово применять дроны.
Украинские военные обращают внимание на то, что атаки солдат РФ на мотоциклах всегда заканчиваются безумными потерями.
Однако командование российской армии этот факт не останавливает и не смущает.
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