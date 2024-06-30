Дикие налеты на мотоциклах. Что известно о новой тактике армии РФ

Российские захватчики делают все возможное, чтобы прорвать линию украинской обороны на всех участках фронта. Для этого они стали чаще использовать мотоциклы, внедорожники, багги и квадроциклы.

Солдаты РФ придумывают новые методы ведения войны против ВСУ

Согласно данным журналистов, так называемые "налеты на мотоциклах" по состоянию на сегодняшний день составляют около половины всех атак на некоторых участках фронта.

Эту информацию подтверждают украинские командиры и бойцы.

Они называют их новым "диким элементом" и без того жестоких, хаотичных боев.

Новая тактика является последней постоянно меняющейся российской адаптацией к полю боя.

Российским захватчикам приходится каждый раз придумывать что-то новое, чтобы добиться хотя бы минимальных успехов, ведь оборона ВСУ очень мощная.

По словам командира артиллерии 80-й десантно-штурмовой бригады, капитана Ярослава, украинские защитники дерутся за каждый метр родной земли.

Почему российские оккупанты выбрали именно мотоциклы и багги

В первую очередь это связано с тем, что бронетехника обеих армий стала легкой мишенью после того, как солдаты начали массово применять дроны.

В более быстрые мотоциклы и багги труднее попасть артиллерией. Эта тактика решает, хотя и с большим риском, ключевую тактическую задачу войны в Украине для обеих сторон: как пересечь заминированное открытое поле под присмотром дронов и под артиллерийским огнем, — объясняет редакция NYT. Поделиться

Украинские военные обращают внимание на то, что атаки солдат РФ на мотоциклах всегда заканчиваются безумными потерями.

Однако командование российской армии этот факт не останавливает и не смущает.