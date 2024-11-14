"Дневник Бриджит Джонс". Трейлер продолжения культовой ленты появился в сети — видео

Peacock обнародовала первый трейлер ленты "Бриджит Джонс: В восторге от парня" с Рене Зеллвегер в главной роли, премьера запланирована на 13 февраля 2025 года.
Главные тезисы
- В новом фильме “Бриджит Джонс: В восторге от парня” героиня остается одна после потери любимого Марка Дарси, ища романтические приключения на фоне активного онлайн-поиска отношений.
- События четвертой части фильма происходят через 4 года после “Ребенка Бриджит Джонс”, и теперь она сталкивается с выбором между двумя возможными романами: учителем Воллакером и парнем из соцсетей Роксстером.
- В новой части фильма вернется Хью Грант в роли Дэниела Кливера, а также появятся новые персонажи, добавляющие интриги и драматизма в жизнь главной героини.
"Дневник Бриджит Джонс": что известно о четвертой части франшизы
Американский стриминговый сервис Peacock показал трейлер четвертой части франшизы "Бриджит Джонс".
Из трейлера становится понятно, что героиня Рене Зеллвегер снова будет искать любовь и переживать потерю Марка Дарси (Колин Ферт). То, что Дарси погиб, становится ясно с самого начала трейлера.
Как говорится в синопсисе, Дарси погиб от мины в Судане. Бриджит осталась одна с двумя детьми. В новой части, снятой по роману Гелен Филдинг "Бриджит Джонс. В восторге от парня", события происходят через четыре года после "Ребенок Бриджит Джонс".
К своей роли Дэниела Кливера возвращается Хью Грант.
Фильм выйдет 13 февраля 2025 года.
"Дневник Бриджит Джонс-3"
«Ребенок Бриджит Джонс» (англ. Bridget Jones's Baby) — британская романтическая кинокомедия режиссера Шэрон Магвайр, вышедшая в 2016 году. Лента является третьей во франшизе о Бриджите Джонсе и продолжением фильма «Бриджит Джонс: Границы разумного» (2004). В главных ролях Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Патрик Демпси.
Впервые фильм вышел 14 сентября 2016 в мире, а в Украине в широком кинопрокате показ фильма начался 15 сентября 2016 года.
Во время показа в Украине, начавшегося 15 сентября 2016 года, в течение первой недели на фильм было продано 56 696 билетов, фильм показали в 213 кинотеатрах и он собрал 4 145 062 грн, или 160 388 долл., что к тому времени позволило ему занять 1 место среди всех премьер.
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