"Дневник Бриджит Джонс". Трейлер продолжения культовой ленты появился в сети — видео

Peacock обнародовала первый трейлер ленты "Бриджит Джонс: В восторге от парня" с Рене Зеллвегер в главной роли, премьера запланирована на 13 февраля 2025 года.

"Дневник Бриджит Джонс": что известно о четвертой части франшизы

Американский стриминговый сервис Peacock показал трейлер четвертой части франшизы "Бриджит Джонс".

Из трейлера становится понятно, что героиня Рене Зеллвегер снова будет искать любовь и переживать потерю Марка Дарси (Колин Ферт). То, что Дарси погиб, становится ясно с самого начала трейлера.

Как говорится в синопсисе, Дарси погиб от мины в Судане. Бриджит осталась одна с двумя детьми. В новой части, снятой по роману Гелен Филдинг "Бриджит Джонс. В восторге от парня", события происходят через четыре года после "Ребенок Бриджит Джонс".

Бриджит ищет романтические приключения в соцсетях и на сайтах знакомств. Она продлевает жизнь, и на горизонте появляется перспектива не одного, а двух возможных романов. Есть молодой Воллакер (Чиветел Эджиофор), учитель в детской школе Бриджит и Роксстер (Лео Вудолл) — 29-летний парень из соцсетей. Поделиться

К своей роли Дэниела Кливера возвращается Хью Грант.

Фильм выйдет 13 февраля 2025 года.

"Дневник Бриджит Джонс-3"

«Ребенок Бриджит Джонс» (англ. Bridget Jones's Baby) — британская романтическая кинокомедия режиссера Шэрон Магвайр, вышедшая в 2016 году. Лента является третьей во франшизе о Бриджите Джонсе и продолжением фильма «Бриджит Джонс: Границы разумного» (2004). В главных ролях Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Патрик Демпси.

Впервые фильм вышел 14 сентября 2016 в мире, а в Украине в широком кинопрокате показ фильма начался 15 сентября 2016 года.

Во время показа в Украине, начавшегося 15 сентября 2016 года, в течение первой недели на фильм было продано 56 696 билетов, фильм показали в 213 кинотеатрах и он собрал 4 145 062 грн, или 160 388 долл., что к тому времени позволило ему занять 1 место среди всех премьер.