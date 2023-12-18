До конца года Латвия подготовит более 1,5 тысяч военных ВСУ — Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

До конца года Латвия подготовит более 1,5 тысяч военных ВСУ — Минобороны

Минобороны Украины
ВСУ
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С июля 2022 Латвия подготовила около 350 украинских военных. К концу года будет подготовлено более 1500.

К концу года Латвия подготовит более 1,5 тысяч военных ВСУ

Во время встречи в Киеве делегаций Министерства обороны Украины и Латвии под председательством глав ведомств Рустема Умерова и Андриса Спрудса Губень отметил, что начиная с июля 2022 года при содействии латвийской стороны удалось подготовить около 350 украинских военнослужащих по нескольким направлениям подготовки.

Латвия тренирует украинских военных по таким направлениям как базовая общевойсковая подготовка, подготовка лидера "офицер - сержант", сапер, стрелок и другие.

По словам полковника, в 2023 году объемы подготовки с участием Латвии увеличились более чем в четыре раза, и до конца года будет подготовлено еще более 1500 военных ВСУ.

Николай Губень подчеркнул, что эти тренировки существенно повышают качество подготовки личного состава. При этом украинская сторона предлагает учесть полученный украинскими военными боевой опыт в дальнейшем процессе подготовки.

Минобороны заинтересовано в продолжении подготовки украинских военных латвийскими инструкторами.

Предлагается в 2024 году при участии Латвии провести подготовку ориентировочно 96 командиров отделений и 360 боевых медиков, отметил Николай Губень.

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