Драматический полет. Шольц лег на землю в аэропорту Тель-Авива — видео

Немецкий лидер Олаф Шольц перед отлетом из Израиля вынужден был сойти с самолета в аэропорту Тель-Авива и лечь на землю на фоне воздушной тревоги.
Шольц лег на землю в аэропорту Тель-Авива
Этот момент попал на видео, которое уже опубликовали в сети.
После этого инцидента канцлера ФРГ быстро отвезли на машине в здание аэропорта, где находится укрытие.
Кроме того, сообщается, что Олаф Шольц собственными глазами увидел два взрыва, вызванные работой системы ПВО "Железный купол".
Следует обратить внимание на то, что во время поездки в Израиль канцлер ФРГ был вынужден несколько раз спускаться в укрытие на фоне воздушной тревоги.
К примеру, тревога также объявлялась, когда он находился в германском посольстве.
Согласно последним данным, Олаф Шольц уже прилетел в египетскую столицу Каира.
По словам находившейся на борту правительственного самолета журналистки Bild, этот полет был действительно "драматическим".
Байден также летит в Израиль
18 октября американский лидер Джо Байден с официальным визитом прибудет в Израиль.
Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, глава Белого дома будет задавать "жесткие вопросы" на встречах с израильскими лидерами во время поездки на Ближний Восток.
Джон Кирби пока не захотел рассказывать, какие именно вопросы Байден намерен задать, кроме того, "какие у них планы на будущее".
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