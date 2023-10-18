Драматический полет. Шольц лег на землю в аэропорту Тель-Авива — видео

Немецкий лидер Олаф Шольц перед отлетом из Израиля вынужден был сойти с самолета в аэропорту Тель-Авива и лечь на землю на фоне воздушной тревоги.

Шольц лег на землю в аэропорту Тель-Авива

Этот момент попал на видео, которое уже опубликовали в сети.

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

После этого инцидента канцлера ФРГ быстро отвезли на машине в здание аэропорта, где находится укрытие.

Кроме того, сообщается, что Олаф Шольц собственными глазами увидел два взрыва, вызванные работой системы ПВО "Железный купол".

После этого сотрудники службы безопасности обыскали правительственный самолет на предмет возможной опасности. Через несколько минут пассажиры смогли снова подняться на борт самолета и отправиться в Каир, - сказано в сообщении. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что во время поездки в Израиль канцлер ФРГ был вынужден несколько раз спускаться в укрытие на фоне воздушной тревоги.

К примеру, тревога также объявлялась, когда он находился в германском посольстве.

Согласно последним данным, Олаф Шольц уже прилетел в египетскую столицу Каира.

По словам находившейся на борту правительственного самолета журналистки Bild, этот полет был действительно "драматическим".

Мы спонтанно изменили маршрут по соображениям безопасности, пролетели по дуге, а затем круто набрали высоту, – рассказывает репортер, обратив внимание на то, что это было сделано, чтобы как можно быстрее покинуть зону досягаемости ракет ХАМАС. Поделиться

Байден также летит в Израиль

18 октября американский лидер Джо Байден с официальным визитом прибудет в Израиль.

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, глава Белого дома будет задавать "жесткие вопросы" на встречах с израильскими лидерами во время поездки на Ближний Восток.

Он будет задавать жесткие вопросы, он будет задавать их как друг, как настоящий друг Израиля, но он задаст им некоторые вопросы, – отметил чиновник. Поделиться

Джон Кирби пока не захотел рассказывать, какие именно вопросы Байден намерен задать, кроме того, "какие у них планы на будущее".