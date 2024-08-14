Дрон РФ атаковал авто медицинского батальона "Госпитальеры" — есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Дрон РФ атаковал авто медицинского батальона "Госпитальеры" — есть погибшая и раненые

Дрон РФ атаковал авто медицинского батальона "Госпитальеры" — есть погибшая и раненые
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Источник:  online.ua

14 августа в поселке Белый Колодец Харьковской области россияне атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры". Погибла парамедикиня, еще одна получила ранения.

Главные тезисы

  • Атака дронов РФ на автомобиль медицинского батальона в Харьковской области показывает жестокую агрессию и нарушение международного права.
  • Нападения на гражданский и медицинский персонал подчеркивают важность международного сотрудничества в противодействии агрессивным действиям России.
  • Погибла парамедик Александра Мулькевич.

Российский дрон сбросил взрывчатку на медицинское авто

Под удар попал еще один гражданский автомобиль.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Погибли два медика — мужчина и женщина, которые были в автомобиле.

Взрывом из российского беспилотника задел также ехавший в том же направлении автомобиль гражданских. Там было три человека, все они ранены.

Сергей Болвинов

Сергей Болвинов

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области

Позже руководитель медбатальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич уточнила, что погибла одна парамедикиня — сестра Александра "Майк" Мулькевич. Еще одна госпитальерша — в госпитале с ранением средней степени.

Александра "Майк" Мулькевич

Экипаж из трех девушек должен был уже завтра находиться дома со своими семьями. Однако на кровавом счету россиян еще одна оборванная судьба молодой отважной украинки.

У погибшего парамедика Александры Мулькевич остался муж и мать.

Что известно об обстреле Россией Херсона

Российские оккупанты 14 августа обстреляли дроном пункт выдачи питьевой воды в Херсоне. В результате атаки погиб мужчина, еще двое ранены.

По данным следствия, 14 августа около 12:50 российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне.

В результате вражеского удара погиб местный. Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него взрывная травма, повреждение головного мозга, обломочные ранения головы и церебральная кома.

Еще один гражданский 75 лет получил взрывную травму и обломочное ранение голени.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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