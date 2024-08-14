Дрон РФ атаковал авто медицинского батальона "Госпитальеры" — есть погибшая и раненые

14 августа в поселке Белый Колодец Харьковской области россияне атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры". Погибла парамедикиня, еще одна получила ранения.
Главные тезисы
- Атака дронов РФ на автомобиль медицинского батальона в Харьковской области показывает жестокую агрессию и нарушение международного права.
- Нападения на гражданский и медицинский персонал подчеркивают важность международного сотрудничества в противодействии агрессивным действиям России.
- Погибла парамедик Александра Мулькевич.
Российский дрон сбросил взрывчатку на медицинское авто
Под удар попал еще один гражданский автомобиль.
Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Погибли два медика — мужчина и женщина, которые были в автомобиле.
Позже руководитель медбатальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич уточнила, что погибла одна парамедикиня — сестра Александра "Майк" Мулькевич. Еще одна госпитальерша — в госпитале с ранением средней степени.
У погибшего парамедика Александры Мулькевич остался муж и мать.
Что известно об обстреле Россией Херсона
Российские оккупанты 14 августа обстреляли дроном пункт выдачи питьевой воды в Херсоне. В результате атаки погиб мужчина, еще двое ранены.
По данным следствия, 14 августа около 12:50 российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне.
В результате вражеского удара погиб местный. Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него взрывная травма, повреждение головного мозга, обломочные ранения головы и церебральная кома.
Еще один гражданский 75 лет получил взрывную травму и обломочное ранение голени.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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