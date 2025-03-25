Джуд Лоу в роли диктатора Путина — опубликованы эксклюзивные фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Джуд Лоу в роли диктатора Путина — опубликованы эксклюзивные фото

Джуд Лоу
Читати українською
Источник:  online.ua

Британский актер Джуд Лоу, играющий нелегитимного главу Кремля Владимира Путина в фильме "Кремловский волшебник", впервые был замечен в образе российского диктатора. В настоящее время съемки картины продолжаются в Риге.

Главные тезисы

  • База фильма – книга Джулиано да Эмполи, который был советником итальянского премьера.
  • В актерский состав также вошли: Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Что известно о фильме "Кремлевский волшебник"

Новыми интересными фотографиями поделилось издание Novaya Gazeta Europe в сети Х — были опубликованы снимки с площадки.

Первые фотографии Джуда Лоу в роли Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса "Кремловский волшебник" о России 1990-х годов, который сейчас снимают в Риге, — сказано в сообщении.

На фотографиях можно заметить актера, одетого в черное пальто и черный костюм — его образ завершает белый рубашка и яркий галстук.

Журналисты обратили внимание на то, что волосы Джуда Лоу зачесаны так, как у нелегитимного главы Кремля.

Фото: /novayagazeta.eu/news

По словам авторов фильма, базой для фильма стала книга Джулиано да Эмполи, работавшего старшим советником итальянского премьера Маттео Ренци.

Главный герой — политтехнолог Вадим Баранов, работавший с Путиным в начале его карьеры.

Фото: /novayagazeta.eu/news

Кстати, вместе с Джудом Лоу в фильме сыграют следующие актеры: Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж. Дата выхода фильма пока не разглашается.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Новая экранизация "Белоснежки" попала под шквал критики
Что не так с новой "Белоснежкой"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Актер Джордж Клуни публично поспорил с Дональдом Трампом
Что известно о конфликте Клуни и Трампа
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Новый трейлер сериала "Доктор Кто" уже в сети — видео
Почему стоит посмотреть продолжение "Доктора Кто"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?