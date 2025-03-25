Британский актер Джуд Лоу, играющий нелегитимного главу Кремля Владимира Путина в фильме "Кремловский волшебник", впервые был замечен в образе российского диктатора. В настоящее время съемки картины продолжаются в Риге.

Что известно о фильме "Кремлевский волшебник"

Новыми интересными фотографиями поделилось издание Novaya Gazeta Europe в сети Х — были опубликованы снимки с площадки.

Первые фотографии Джуда Лоу в роли Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса "Кремловский волшебник" о России 1990-х годов, который сейчас снимают в Риге, — сказано в сообщении. Поделиться

На фотографиях можно заметить актера, одетого в черное пальто и черный костюм — его образ завершает белый рубашка и яркий галстук.

Журналисты обратили внимание на то, что волосы Джуда Лоу зачесаны так, как у нелегитимного главы Кремля.

Фото: /novayagazeta.eu/news

По словам авторов фильма, базой для фильма стала книга Джулиано да Эмполи, работавшего старшим советником итальянского премьера Маттео Ренци.

Главный герой — политтехнолог Вадим Баранов, работавший с Путиным в начале его карьеры.

Фото: /novayagazeta.eu/news