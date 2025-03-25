Британский актер Джуд Лоу, играющий нелегитимного главу Кремля Владимира Путина в фильме "Кремловский волшебник", впервые был замечен в образе российского диктатора. В настоящее время съемки картины продолжаются в Риге.
Главные тезисы
- База фильма – книга Джулиано да Эмполи, который был советником итальянского премьера.
- В актерский состав также вошли: Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.
Что известно о фильме "Кремлевский волшебник"
Новыми интересными фотографиями поделилось издание Novaya Gazeta Europe в сети Х — были опубликованы снимки с площадки.
На фотографиях можно заметить актера, одетого в черное пальто и черный костюм — его образ завершает белый рубашка и яркий галстук.
Журналисты обратили внимание на то, что волосы Джуда Лоу зачесаны так, как у нелегитимного главы Кремля.
По словам авторов фильма, базой для фильма стала книга Джулиано да Эмполи, работавшего старшим советником итальянского премьера Маттео Ренци.
Главный герой — политтехнолог Вадим Баранов, работавший с Путиным в начале его карьеры.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-