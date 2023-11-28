Экс-глава командования ВС Британии озвучил свой план для победы Украины в войне

По мнению бывшего главы командования ВС Великобритании Ричарда Берронса, именно партнеры Киева должны мобилизовать свою промышленность, чтобы Украина смогла победить РФ на поле боя.
Что нужно сделать для победы Украины
По его словам, если европейцы не хотят отправлять своих сыновей на фронт, то они должны наконец-то согласиться включить военную промышленность на полную.
Ричард Берронс обратил внимание на то, что прямо сейчас бойцы ВСУ сидят в окопах и проведут там всю зиму без достаточного количества боеприпасов, вооружения и тренировки.
Как объясняет Ричард Берронс, для них помощь Украине – это "соглашение столетия", поскольку это единственный шанс победить Россию, тратя лишь средства, а не "своих детей".
Возможно ли распространение боевых действий на новые территории Украины
По убеждению командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, сокращение военной поддержки со стороны западных партнеров может подорвать обороноспособность Украины.
Наев обращает внимание на то, что в, то время, когда у международных партнеров официального Киева возникают проблемы с поставкой оружия, страна-агрессорка продолжает производить собственное и если на это не повлиять, российские оккупационные военные будут пытаться продвинуться дальше по территории Украины и боевые действия выйдут за пределы востока и юга.
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