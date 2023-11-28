Экс-глава командования ВС Британии озвучил свой план для победы Украины в войне

По мнению бывшего главы командования ВС Великобритании Ричарда Берронса, именно партнеры Киева должны мобилизовать свою промышленность, чтобы Украина смогла победить РФ на поле боя.

Что нужно сделать для победы Украины

Не рассказывайте мне, что вам не по карману мобилизовать вашу промышленность и свободу, чтобы Украина победила. Вы представляете экономику в 15 триллионов евро в год. Дайте мне 75 миллиардов евро в год и через 2-3 года я сделаю так, что украинская армия победит, - заявил британский генерал. Поделиться

По его словам, если европейцы не хотят отправлять своих сыновей на фронт, то они должны наконец-то согласиться включить военную промышленность на полную.

Ричард Берронс обратил внимание на то, что прямо сейчас бойцы ВСУ сидят в окопах и проведут там всю зиму без достаточного количества боеприпасов, вооружения и тренировки.

У них на "полке" ничего не осталось, у нас на "полках" ничего не осталось. Мы отдали все, что хранили. Единственный путь победить – это наша мобилизация промышленности и воли. И не говорите мне, что это невозможно, потому что вы представители экономики в размере 15 трлн евро в год, - подчеркнул экс-глава командования ВС Британии. Поделиться

Как объясняет Ричард Берронс, для них помощь Украине – это "соглашение столетия", поскольку это единственный шанс победить Россию, тратя лишь средства, а не "своих детей".

Война европейских членов НАТО с Россией – это единственное развитие событий, если Путин останется даже с частью оккупированной территории Украины, – предупреждает генерал. Поделиться

Возможно ли распространение боевых действий на новые территории Украины

По убеждению командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, сокращение военной поддержки со стороны западных партнеров может подорвать обороноспособность Украины.

Наев обращает внимание на то, что в, то время, когда у международных партнеров официального Киева возникают проблемы с поставкой оружия, страна-агрессорка продолжает производить собственное и если на это не повлиять, российские оккупационные военные будут пытаться продвинуться дальше по территории Украины и боевые действия выйдут за пределы востока и юга.