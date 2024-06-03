Эксперт назвал основное направление для последующего наступления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Эксперт назвал основное направление для последующего наступления армии РФ

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Источник:  NV

Российское весенне-летнее наступление нельзя считать остановленным. Впереди новый удар агрессора.

Россия готовит основной удар по Покровскому направлению

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов. По его убеждению, главные русские силы все еще не вступили в бой.

Россияне не бросили еще в бой ни второй, ни третий эшелон, а он, очевидно, есть и концентрируется на приграничных территориях. И есть еще некоторые моменты, по которым можно говорить о том, что этот удар на Харьковщине сугубо теоретически может быть отвлекающим, а основной удар летней кампании россияне могут готовить на совсем другом направлении, — отметил Жирохов.

Как пояснил эксперт, если бы в Харьковской области не остановили россиян, то они бы эти дополнительные силы и средства бросили именно там, но теперь оккупанты будут искать более простые пути.

Я думаю, что у нашего Генштаба есть и оборонные планы, и контрнаступательные. И, вероятнее всего, основным направлением будет все же Покровское, донецкое направление. Очевидно, это понимает и наше командование, потому что под Краматорском под Славянском сейчас роют фортификации очень мощными темпами — за последний год столько не было, сколько сейчас вырывается за одну неделю, — добавил эксперт.

Наступление РФ в Харьковской области

10 мая Россия активизировала наступательные действия в Харьковской области. Врагу удалось захватить отдельные приграничные населенные пункты.

23 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский информировал, что через две недели после того, как российские войска пересекли границу в Харьковской области, чтобы открыть новый фронт, наступление остановилось в городе Волчанске менее чем в 10 километрах к югу от границы и в Липцах на южном. закате. По его словам, на Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города, отметил главнокомандующий ВСУ. В Институт изучения войны информировали, что ВСУ отразили часть территорий на Харьковщине.

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