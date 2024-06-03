Эксперт назвал основное направление для последующего наступления армии РФ

Российское весенне-летнее наступление нельзя считать остановленным. Впереди новый удар агрессора.
Россия готовит основной удар по Покровскому направлению
Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов. По его убеждению, главные русские силы все еще не вступили в бой.
Как пояснил эксперт, если бы в Харьковской области не остановили россиян, то они бы эти дополнительные силы и средства бросили именно там, но теперь оккупанты будут искать более простые пути.
Наступление РФ в Харьковской области
10 мая Россия активизировала наступательные действия в Харьковской области. Врагу удалось захватить отдельные приграничные населенные пункты.
23 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский информировал, что через две недели после того, как российские войска пересекли границу в Харьковской области, чтобы открыть новый фронт, наступление остановилось в городе Волчанске менее чем в 10 километрах к югу от границы и в Липцах на южном. закате. По его словам, на Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.
На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города, отметил главнокомандующий ВСУ. В Институт изучения войны информировали, что ВСУ отразили часть территорий на Харьковщине.
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