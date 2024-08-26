Эксперт раскрыл новую тактику атаки российских шахедов по Украине

Российские оккупанты запускают "шахеды" с разведывательной целью перед началом атаки. Таким образом, враг пытается ослаблять нашу ПВО, чтобы запустить в дальнейшем ракеты.

Шахеды РФ начали часами летать по Украине перед ракетной атакой

В последние месяцы враг фактически использует "шахеды" не столько для нанесения удара по конкретной цели, а для длительных полетов в разведывательных целях.

Об этом сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Длительные полеты, это новинка последних месяцев.

По его словам, на сегодняшний день БПЛА летают на значительно большей высоте и на скорости 150 и более километров.

Высота полета на сегодняшний день составляет 2 и более километра. Это делается для того, чтобы ни ПЗРК, ни другие мобильные средства поражения не могли получить БПЛА, а их можно было уничтожить исключительно с использованием наземных зенитных комплексов, заставляя Украину тратить дорогостоящие ракеты к системам ПВО. Богдан Долинце Авиационный эксперт

Также таким образом враг пытается ослаблять наше ПВО, чтобы запустить в дальнейшем ракеты. При этом добавил, что это делается и в разведывательных целях.

Конечно, россияне могут осуществлять мониторинг и понимать, где находит ПВО, где летает та или иная авиация, пытаясь ее выследить или поразить, когда она будет пытаться перехватить тот или иной беспилотник. Поделиться

По его словам, в течение последних нескольких месяцев враг, как правило, использует дроны-шахеды не столько для нанесения удара по конкретной цели.

Летая 500-600 километров, а это три-четыре часа полета, дроны провоцируют наземные системы, чтобы были против них использованы дорогие ракеты, которые стоят от сотен тысяч долларов до миллионов долларов на дрон, который стоит около 60 тыс. дол.

По его словам, это делается и для ослабления ресурса Украины, чтобы потом нечем было сбивать вражеские ракеты.

Массированный удар РФ по Украине 26 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодняшний удар российских окупантов по территории Украины был одним из крупнейших и нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру.

Речь идет о комбинированном ударе — более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".

По его словам, как и большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на поражение критической гражданской инфраструктуры.