У Украины есть шансы вытеснить российских захватчиков с юга страны весной 2024 года.
Эксперты оценили шансы ВСУ в 2024 году вытеснить врага с юга Украины
В сообщении указывается, что за 22 месяца войны на Украине российские войска смогли захватить более 17% территории страны.
Военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карлос Масала заявил, что страны Запада должны обеспечивать потребности ВСУ в долгосрочной перспективе.
Однако, по его словам, если западные страны не смогут обеспечить Киев необходимым вооружением, не факт, что Украина удержит линию фронта 2024 года.
Военный эксперт, исследователь Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге также считает, что начало следующего года будет тяжелым для украинских военных.
Ланге считает, что добиться перемирия в войне между Россией и Украиной в 2024 году вряд ли выйдет, поскольку "Путин будет продолжать войну по крайней мере, пока не станет известен результат президентских выборов в США".
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