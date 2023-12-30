У Украины есть шансы вытеснить российских захватчиков с юга страны весной 2024 года.

Эксперты оценили шансы ВСУ в 2024 году вытеснить врага с юга Украины

В сообщении указывается, что за 22 месяца войны на Украине российские войска смогли захватить более 17% территории страны.

Летом этого года украинское командование предприняло попытку контрнаступления, однако она не привела к значительным успехам. С тех пор на 500-километровом фронте ситуация остается тупиковой, пишет BILD. Поделиться

Военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карлос Масала заявил, что страны Запада должны обеспечивать потребности ВСУ в долгосрочной перспективе.

Если Запад примет меры, которые необходимо принять для обеспечения долгосрочной и устойчивой поддержки украинских вооруженных сил боеприпасами, запасными частями, ракетами малой дальности и тому подобное, то к середине или до конца 2024 года ситуация может снова улучшиться для Украины, - сказал вассал. Поделиться

Однако, по его словам, если западные страны не смогут обеспечить Киев необходимым вооружением, не факт, что Украина удержит линию фронта 2024 года.

Военный эксперт, исследователь Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге также считает, что начало следующего года будет тяжелым для украинских военных.

Для вооруженных сил Украины основным фокусом в начале года будет сдерживание атак на востоке и отражение ударов авиации на юге и по всей территории страны. Весной у Украины будет еще один шанс вытеснить Россию с юга Украины, — считает он. Поделиться

Ланге считает, что добиться перемирия в войне между Россией и Украиной в 2024 году вряд ли выйдет, поскольку "Путин будет продолжать войну по крайней мере, пока не станет известен результат президентских выборов в США".