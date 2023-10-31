Эксперты подтвердили успех ВСУ под Бахмутом

Эксперты Институт изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и на западе Запорожской области 30 октября.

Силы обороны продвинулись вблизи Бахмута

Геолокационные данные, опубликованные 30 октября, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись северо-восточнее Курдюмовки (10 км юго-западнее Бахмута).

Дополнительные геолокационные данные от 29 октября указывают на то, что украинские силы незначительно продвинулись западнее Роботиного на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб подтвердил, что Силы обороны продолжают наступательные действия под Бахмутом и наступательные операции в Мелитопольском направлении.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска "значительно усилили свою группировку" под Бахмутом и перешли от оборонных действий к более "активным".

Однако, говорится в отчете, на данный момент ISW не может проверить существенные изменения в составе российских войск под Бахмутом.

Между тем Российские "военкоры" утверждают, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Бахмута возле Берховки (на северо-западной окраине Бахмута), Васюковки (12 км севернее Бахмута) и Орехово-Василовки (10 км северо-западнее Бахмута) .

Какая ситуация вблизи Бахмута

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, обстановка на востоке остается сложной. Да, россияне не оставляют попыток добиться успехов и ежедневно атакуют наши позиции.

Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям, сказал генерал-полковник. Поделиться

Оккупанты пытаются там остановить продвижение украинских бойцов и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках они используют штурмовые группы из отрядов "Шторм Z".

Сырский отметил, что действия захватчиков поддерживаются огнем артиллерии и минометов. Также постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе.

В то же время благодаря профессиональным и слаженным действиям украинских военных противник несет большие потери и не может достичь поставленных целей.