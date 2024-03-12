Евросоюз близок к договоренности о новом пакете военной помощи Украине на сумму 5 млрд евро в рамках программы European Peace Facility.

Что известно о приближении ЕС к одобрению масштабного пакета военной помощи Украине

Журналисты издания со ссылкой на четырех чиновников ЕС отмечают, что в настоящее время европейские страны готовятся договориться о пополнении фонда European Peace Facility на 5 млрд евро.

Этот фонд используется для предоставления военной помощи Украине.

В материале издания отмечается, что договоренности предшествовали несколько месяцев дискуссий о правилах закупки вооружений и боеприпасов для Украины.

Соглашение ЕС, требующее официального одобрения на встрече государств-членов в среду, открывает новые средства для возмещения поставок Киеву. Приоритет будет предоставлен оружию, произведенному внутри блока, но не будет исключать закупку оружия из третьих стран, если оно является единственным вариантом, заявили чиновники, - отмечают авторы публикации. Поделиться

Фонд, известный как European Peace Facility, являлся важной частью европейских военных поставок Украине с февраля 2022 года. Однако средства в нем уже исчерпаны.

Сколько денег Украина должна получить от ЕС в ближайшие месяцы

По информации представителей Минфина и Минэкономики, Украина и ЕС 12 марта подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании в рамках программы Ukraine Facility.

Таким образом, в марте и апреле Украина должна получить от ЕС около 6 млрд евро.

Механизм переходного финансирования позволит обеспечить неотложные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility

Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет в марте, еще 1,5 млрд евро – в апреле после выполнения пяти индикаторов.

Три из них уже готовы: принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы, изменения по усилению самостоятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры и дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма.

Также необходимо разработать меры по поддержке индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории и приведения в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.