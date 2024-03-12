Евросоюз близок к договоренности о новом пакете военной помощи Украине на сумму 5 млрд евро в рамках программы European Peace Facility.
Что известно о приближении ЕС к одобрению масштабного пакета военной помощи Украине
Журналисты издания со ссылкой на четырех чиновников ЕС отмечают, что в настоящее время европейские страны готовятся договориться о пополнении фонда European Peace Facility на 5 млрд евро.
Этот фонд используется для предоставления военной помощи Украине.
В материале издания отмечается, что договоренности предшествовали несколько месяцев дискуссий о правилах закупки вооружений и боеприпасов для Украины.
Фонд, известный как European Peace Facility, являлся важной частью европейских военных поставок Украине с февраля 2022 года. Однако средства в нем уже исчерпаны.
Сколько денег Украина должна получить от ЕС в ближайшие месяцы
По информации представителей Минфина и Минэкономики, Украина и ЕС 12 марта подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании в рамках программы Ukraine Facility.
Таким образом, в марте и апреле Украина должна получить от ЕС около 6 млрд евро.
Механизм переходного финансирования позволит обеспечить неотложные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility
Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет в марте, еще 1,5 млрд евро – в апреле после выполнения пяти индикаторов.
Три из них уже готовы: принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы, изменения по усилению самостоятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры и дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма.
Также необходимо разработать меры по поддержке индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории и приведения в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
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