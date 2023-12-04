Европейский союз сегодня, 4 декабря, продлил часть санкций против России за нарушение прав человека. Они будут действовать почти до конца 2026 года.
ЕС продлил действие части санкций против России еще на 3 года
Отмечается, что их продлили на три года, до 8 декабря 2026 года. Действующие ограничительные меры будут и дальше пересматриваться ежегодно.
Против кого введено ограничение
В настоящее время санкции распространяются на 67 физических и юридических лиц и 20 юридических лиц. На тех, на кого распространяются ограничения, распространяется запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов.
Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять средства лицам, занесенным в список.
Евросоюз на три года продлил ограничения против бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александра Калашникова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора России Игоря Краснова и директора Росгвардии Виктора Золотова.
Санкции против России
ЕС уже одобрил 11 пакетов санкций против России. Под ограничения попали, например, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.
В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.
Недавно президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что зерно и другие продукты питания с оккупированных территорий Украины должны быть учтены в санкциях против России.
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