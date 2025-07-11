Есть политические сигналы самого высокого уровня — Зеленский о возобновлении поставок оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что сотрудничество с американской стороной продолжится на следующей неделе, а сейчас у власти уже есть "хорошие сигналы", в частности подтверждают возобновление поставок военной помощи.
Главные тезисы
- Президент Украины сообщил о положительных политических сигналах по военной помощи от США и европейских друзей.
- Сотрудничество с американской стороной по поставке оружия для Украины продолжается, что подтверждает готовность к сильным шагам и санкциям против России.
- Ожидаются новые оборонные пакеты от европейских партнеров, а также персональные кадровые выводы по результатам достигнутых соглашений.
Есть политические сигналы самого высокого уровня от США — Зеленский
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 11 июля.
Также Зеленский отметил подготовку новых европейских оборонных пакетов.
Отдельно Зеленский сказал, что ожидает подробных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с международными партнерами, по результатам, которые ожидали: что достигнуто и что до сих пор на исполнении.
Выводы будут — персональные кадровые выводы. Слава Украине!
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