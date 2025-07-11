Есть политические сигналы самого высокого уровня — Зеленский о возобновлении поставок оружия Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Есть политические сигналы самого высокого уровня — Зеленский о возобновлении поставок оружия Украине

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что сотрудничество с американской стороной продолжится на следующей неделе, а сейчас у власти уже есть "хорошие сигналы", в частности подтверждают возобновление поставок военной помощи.

Главные тезисы

  • Президент Украины сообщил о положительных политических сигналах по военной помощи от США и европейских друзей.
  • Сотрудничество с американской стороной по поставке оружия для Украины продолжается, что подтверждает готовность к сильным шагам и санкциям против России.
  • Ожидаются новые оборонные пакеты от европейских партнеров, а также персональные кадровые выводы по результатам достигнутых соглашений.

Есть политические сигналы самого высокого уровня от США — Зеленский

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 11 июля.

Есть политические сигналы высочайшего уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в том числе наши военные с генералом Келлогом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Зеленский отметил подготовку новых европейских оборонных пакетов.

Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и санкций против России за эту войну: давление должно сработать.

Отдельно Зеленский сказал, что ожидает подробных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с международными партнерами, по результатам, которые ожидали: что достигнуто и что до сих пор на исполнении.

Выводы будут — персональные кадровые выводы. Слава Украине!

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