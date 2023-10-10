Это будет конец Европы. Кулеба озвучил жесткое предупреждение Брюсселю

По мнению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, поражение Украины в войне против России станет концом всей Европы, поэтому официальный Брюссель должен сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Кулеба озвучил предупреждение ЕС относительно российско-украинской войны

Глава МИД обращает внимание Брюсселя на то, что полномасштабная война Российской Федерации против Украины является экзистенциальной для всей Европы.

По его словам, учитывая это факт, европейцы не могут позволить себе не победить вместе с Украиной.

Украинский дипломат также отметил, что по состоянию на сегодняшний день в европейских странах преобладает нарратив о длительной поддержки Украины "столько, сколько нужно" для победы.

Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров. Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают – это о них тоже. Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет, – предупредил Дмитрий Кулеба. Поделиться

На что Украина может рассчитывать в финансовой и военной помощи от США и ЕС

По убеждению шефа украинской дипломатии, на сегодняшний день наш народ точно может рассчитывать на продолжение поддержки.

Дмитрий Кулеба объясняет, что его ключевая задача в качестве главы МИД – делать так, чтобы в конкретной стране были политические условия для принятия решений.