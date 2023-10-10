Это будет конец Европы. Кулеба озвучил жесткое предупреждение Брюсселю
Категория
Украина
Дата публикации

Это будет конец Европы. Кулеба озвучил жесткое предупреждение Брюсселю

Forbes Украина
Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель
Читати українською

По мнению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, поражение Украины в войне против России станет концом всей Европы, поэтому официальный Брюссель должен сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Кулеба озвучил предупреждение ЕС относительно российско-украинской войны

Глава МИД обращает внимание Брюсселя на то, что полномасштабная война Российской Федерации против Украины является экзистенциальной для всей Европы.

По его словам, учитывая это факт, европейцы не могут позволить себе не победить вместе с Украиной.

Украинский дипломат также отметил, что по состоянию на сегодняшний день в европейских странах преобладает нарратив о длительной поддержки Украины "столько, сколько нужно" для победы.

Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров. Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают – это о них тоже. Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет, – предупредил Дмитрий Кулеба.

На что Украина может рассчитывать в финансовой и военной помощи от США и ЕС

По убеждению шефа украинской дипломатии, на сегодняшний день наш народ точно может рассчитывать на продолжение поддержки.

Дмитрий Кулеба объясняет, что его ключевая задача в качестве главы МИД – делать так, чтобы в конкретной стране были политические условия для принятия решений.

Конкретные цифры считают мои коллеги по правительству. Я видел табличку на одном из совещаний об ожидаемых цифрах на следующий год. Но, с моей стороны, будет некорректно это комментировать, я не отвечаю за макрофинансовые показатели. Нам нужно пройти 2024 год в условиях войны и экономики, которая перестраивается под новую реальность, – объояснил он.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли война в Украине длиться годами — объяснение Байдена
Может ли война в Украине длиться годами — объяснение Байдена
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Война в Украине значительно усугубила экономическую ситуацию в ЕС — Reuters
Война в Украине значительно усугубила экономическую ситуацию в ЕС — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Война в Украине оказывает непосредственное влияние на население РФ — британская разведка
мобилизация в РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.