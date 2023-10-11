Это будет кошмаром. Reuters узнало о новых планах Китая

Согласно данным британских журналистов, в Китае стартует производство нового поколения ядерных подлодок — они могут стать крайне серьезной проблемой для США и их партнеров, ведь эти субмарины тяжело отследить.

Власти КНР планируют создать ядерную подлодку нового поколения

По словам иностранных аналитиков, они получают все больше доказательств того, что китайские власти намерены построить подлодку с баллистическими ракетами типа 096 до конца 2030 года.

Кроме того, сообщается, что ее бесшумность смогут обеспечить технологии из России.

Исследования, обсужденные на майской конференции в Военно-морском колледже США и опубликованные в августе Китайским институтом морских исследований этого колледжа, предполагают, что за новыми судами будет гораздо труднее следить. По мнению семи аналитиков и трех базирующихся в Азии военных атташе, этот вывод является достоверным. Поделиться

По словам подводника в отставке и аналитика военно-морской технической разведки, который является одним из исследователей этой подводной лодки, Кристофера Карлсона, "тип 096 станет просто кошмаром”.

Их будет очень трудно отследить, - предупредил специалист. Поделиться

Китай также мешает Украине вести войну против РФ

Как удалось недавно узнать изданию The New York Times, еще в прошлом месяце в Китае вступили в силу ограничения по поставкам дронов и комплектующих к ним за пределы страны.

Журналисты обращают внимание на то, что это может крайне негативно повлиять на ситуацию с производством дронов в Украине.

Как известно, ВСУ активно используют беспилотники во время войны с российской армией.

Более того, также недавно выяснилось, что Группа "Вагнер" покупала у китайской компании спутники для проведения разведки за территорией Украины, а также постоянной слежки.