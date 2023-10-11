Это будет кошмаром. Reuters узнало о новых планах Китая

Согласно данным британских журналистов, в Китае стартует производство нового поколения ядерных подлодок — они могут стать крайне серьезной проблемой для США и их партнеров, ведь эти субмарины тяжело отследить.
Власти КНР планируют создать ядерную подлодку нового поколения
По словам иностранных аналитиков, они получают все больше доказательств того, что китайские власти намерены построить подлодку с баллистическими ракетами типа 096 до конца 2030 года.
Кроме того, сообщается, что ее бесшумность смогут обеспечить технологии из России.
По словам подводника в отставке и аналитика военно-морской технической разведки, который является одним из исследователей этой подводной лодки, Кристофера Карлсона, "тип 096 станет просто кошмаром”.
Китай также мешает Украине вести войну против РФ
Как удалось недавно узнать изданию The New York Times, еще в прошлом месяце в Китае вступили в силу ограничения по поставкам дронов и комплектующих к ним за пределы страны.
Журналисты обращают внимание на то, что это может крайне негативно повлиять на ситуацию с производством дронов в Украине.
Как известно, ВСУ активно используют беспилотники во время войны с российской армией.
Более того, также недавно выяснилось, что Группа "Вагнер" покупала у китайской компании спутники для проведения разведки за территорией Украины, а также постоянной слежки.
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