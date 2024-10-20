Это вступление еще одного государства в войну. Зеленский срочно обратился к союзникам

Глава государства Владимир Зеленский требует от партнеров честной и сильной реакции на вступление Северной Кореи в войну против Украины на стороне России.
Главные тезисы
- Зеленский считает преступный союз России и Северной Кореи серьезной проблемой
- Подтверждены данные о прибытии северокорейских войск и использовании российской техники для боевых действий.
- Число солдат КНДР, готовых к войне против Украины, составляет около 11 тысяч человек.
Зеленский призывает Запад не игнорировать действия КНДР
По словам украинского лидера, он считает серьезной угрозой преступный союз России и Северной Кореи, который может привести к катастрофическим последствиям.
Кроме того, президент выразил искреннюю благодарность лидерам и представителям государств, "которые не закрывают глаз и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны".
Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что на международной арене может возникнуть еще больше конфликтов из-за того, что Северная Корея будет приобретать опыт ведения войны на фронте в Украине и России.
Что известно о количестве солдат КНДР, которые будут воевать против Украины
Как сообщил недавно шеф украинской разведки Кирилл Буданов, северокорейские военные должны быть готовы к боевым действиям с 1 ноября.
По его словам, речь идет о 11 тысячах солдат.
Буданов также предупредил, что они будут использовать российскую технику и боеприпасы.
Первое подразделение из 2600 солдат власти РФ направят в Курскую область.
Что касается дальнейших планов перемещения — информация пока отсутствует.
Данные украинской разведки также подтверждает разведка Южной Кореи.
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