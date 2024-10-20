Это вступление еще одного государства в войну. Зеленский срочно обратился к союзникам
Категория
Украина
Дата публикации

Это вступление еще одного государства в войну. Зеленский срочно обратился к союзникам

Владимир Зеленский
Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский требует от партнеров честной и сильной реакции на вступление Северной Кореи в войну против Украины на стороне России.

Главные тезисы

  • Зеленский считает преступный союз России и Северной Кореи серьезной проблемой
  • Подтверждены данные о прибытии северокорейских войск и использовании российской техники для боевых действий.
  • Число солдат КНДР, готовых к войне против Украины, составляет около 11 тысяч человек.

Зеленский призывает Запад не игнорировать действия КНДР

По словам украинского лидера, он считает серьезной угрозой преступный союз России и Северной Кореи, который может привести к катастрофическим последствиям.

Кроме того, президент выразил искреннюю благодарность лидерам и представителям государств, "которые не закрывают глаз и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны".

Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что на международной арене может возникнуть еще больше конфликтов из-за того, что Северная Корея будет приобретать опыт ведения войны на фронте в Украине и России.

Сейчас у нас есть четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря уже приходящем из России видео. Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу вырасти.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно о количестве солдат КНДР, которые будут воевать против Украины

Как сообщил недавно шеф украинской разведки Кирилл Буданов, северокорейские военные должны быть готовы к боевым действиям с 1 ноября.

По его словам, речь идет о 11 тысячах солдат.

Буданов также предупредил, что они будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Первое подразделение из 2600 солдат власти РФ направят в Курскую область.

Что касается дальнейших планов перемещения — информация пока отсутствует.

У нас сейчас нет полной картины, — подчеркнул Кирилл Буданов.

Данные украинской разведки также подтверждает разведка Южной Кореи.

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