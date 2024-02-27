Европа изучала возможность отправки войск в Украину — AFP
Категория
Мир
Дата публикации

Европа изучала возможность отправки войск в Украину — AFP

война
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Европейские страны-участницы НАТО неделями изучали возможность отправить войска в Украину.

Европа изучала возможность отправки войск в Украину

Европейский военный источник сообщил, что европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, говорится в материале издания.

По данным СМИ, Соединенные Штаты поддержали эту идею. Больше подробностей издание не приводит.

Как пишет AP, Германия и Польша подтвердили во вторник, 27 февраля, что не будут посылать войска в Украину после сообщений о том, что некоторые западные страны, возможно, рассматривают возможность сделать это, поскольку война с Россией вступает в третий год.

Глава НАТО также заявил, что возглавляемый США военный альянс не планирует посылать войска в Украину после того, как другие центральноевропейские лидеры подтвердили, что они также не будут предоставлять солдат.

В Кремле тем временем предупредили, что прямой конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен, если альянс пришлет войска.

В этом случае нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликте), - заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Что известно об отправке войск стран Запада в Украину

26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия."

Отметим, что против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такой возможности.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет", несмотря на всестороннюю помощь Киеву.

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