Европарламент откроет представительство в Украине для поддержки украинского парламента — Euractiv

Европейский парламент согласился открыть офис в Украине для усиления поддержки украинского парламента по просьбе высших украинских чиновников.
Европарламент откроет офис в Украине
По данным Euractiv, решение было принято 20 ноября. Оно направлено на облегчение отношений с украинским парламентом, в частности, связать его с «соответствующими комитетами» Европейского парламента и облегчить административную работу.
Европейский парламент имеет офис связи для каждой страны-члена, который помогает парламенту общаться с государствами-членами, например с заинтересованными сторонами, организуя мероприятия и поддерживая связи с местными СМИ.
Согласно документу Европарламента в распоряжении Euractiv, в неевропейских городах создано всего несколько офисов Европейского парламента, включая Нью-Йорк, Аддис-Абебу и Джакарту, «где сотрудники парламента отправлены в Представительство ЕС».
Зачем Украине представительство Европарламента
В документе поясняется, что Зеленский во время визита во Львов 4 марта 2023 года обратился к президенту Европейского парламента Роберту Мецоли с просьбой создать представительство парламента в Украине.
В конце апреля этот вопрос снова поднял спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Согласно документу, с которым ознакомился Euractiv, присутствие парламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах" не только в Украине, но и в "странах Восточного партнерства".
Напомним, что Мецола постоянно выступает в поддержку Украины с начала российского вторжения в феврале 2022 года.
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