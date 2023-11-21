Европарламент откроет представительство в Украине для поддержки украинского парламента — Euractiv
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Европарламент откроет представительство в Украине для поддержки украинского парламента — Euractiv

Европарламент
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Источник:  Euractiv

Европейский парламент согласился открыть офис в Украине для усиления поддержки украинского парламента по просьбе высших украинских чиновников.

Европарламент откроет офис в Украине

По данным Euractiv, решение было принято 20 ноября. Оно направлено на облегчение отношений с украинским парламентом, в частности, связать его с «соответствующими комитетами» Европейского парламента и облегчить административную работу.

Европейский парламент имеет офис связи для каждой страны-члена, который помогает парламенту общаться с государствами-членами, например с заинтересованными сторонами, организуя мероприятия и поддерживая связи с местными СМИ.

Согласно документу Европарламента в распоряжении Euractiv, в неевропейских городах создано всего несколько офисов Европейского парламента, включая Нью-Йорк, Аддис-Абебу и Джакарту, «где сотрудники парламента отправлены в Представительство ЕС».

Зачем Украине представительство Европарламента

В документе поясняется, что Зеленский во время визита во Львов 4 марта 2023 года обратился к президенту Европейского парламента Роберту Мецоли с просьбой создать представительство парламента в Украине.

В конце апреля этот вопрос снова поднял спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Согласно документу, с которым ознакомился Euractiv, присутствие парламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах" не только в Украине, но и в "странах Восточного партнерства".

Напомним, что Мецола постоянно выступает в поддержку Украины с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

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