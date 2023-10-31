Европейские политики планируют визит в США для усиления поддержки Украины

Европейские политики собираются посетить США, чтобы достучаться до общественности с целью усиления поддержки Украины в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии сократить поток помощи нашему государству.
Партнеры хотят усилить помощь Украине
Турне, во время которых страны Балтии и другие страны, имеющие тесные связи с Украиной, выскажутся в пользу продолжения поддержки, может сработать достаточно хорошо, если позиция будет изложена не только американскими политиками, но и теми, кто зависит от этой помощи. и от этого внешнеполитического курса», – объяснил Ландсбергис.
Хотя Ландсбергис не сказал, какие еще страны могут присоединиться к такому путешествию, премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна уже обращается к рядовым американцам.
В Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США.
В ответ на это президент США Джо Байден изменил свою позицию по поводу войны, утверждая, что значительная часть средств, выделенных на Украину, на самом деле остается дома – создавая рабочие места и поддерживая бизнес.
В Вашингтоне сенаторы заявили, что разъяснительная работа со стороны европейских лидеров может помочь укрепить поддержку Киева среди уставших войной избирателей.
Сенатор Линдси Грэм, известный республиканский поклонник помощи Украине, также сказал Politico, что турне может быть "полезным для других".
Несмотря на политические потрясения в его партии относительно помощи Украине, Грэм уверен, что поддержка Киева остается крепкой: "Общественное мнение важно, но отключение Украины не поможет нам в долгосрочной перспективе".
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