Европейские политики собираются посетить США, чтобы достучаться до общественности с целью усиления поддержки Украины в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии сократить поток помощи нашему государству.

Партнеры хотят усилить помощь Украине

Мы должны найти способы достучаться до (общественности С обеих сторон Атлантики – не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом, - сказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Поделиться

Турне, во время которых страны Балтии и другие страны, имеющие тесные связи с Украиной, выскажутся в пользу продолжения поддержки, может сработать достаточно хорошо, если позиция будет изложена не только американскими политиками, но и теми, кто зависит от этой помощи. и от этого внешнеполитического курса», – объяснил Ландсбергис.

У нас есть план поездок… в отдельные штаты, встреч, например, с компаниями, продающими оборудование, что фактически создает рабочие места в США. Большинство денег, потраченных на Украину, фактически были потрачены в США, – отметил он. Поделиться

Хотя Ландсбергис не сказал, какие еще страны могут присоединиться к такому путешествию, премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна уже обращается к рядовым американцам.

Мой министр иностранных дел был в Арканзасе, разговаривал с людьми и высказывал свои взгляды, поэтому это то, что мы делаем постоянно, – сказала она. Поделиться

В Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США.

В ответ на это президент США Джо Байден изменил свою позицию по поводу войны, утверждая, что значительная часть средств, выделенных на Украину, на самом деле остается дома – создавая рабочие места и поддерживая бизнес.

Вы знаете, как и во время Второй мировой войны, сегодня патриотически настроенные американские рабочие строят арсенал демократии и служат делу свободы, – сказал он. Поделиться

В Вашингтоне сенаторы заявили, что разъяснительная работа со стороны европейских лидеров может помочь укрепить поддержку Киева среди уставших войной избирателей.

Я думаю, что, показывая, что это не только Украина и Россия, что это касается других стран Европы, что касается всех нас, полезно, чтобы лидеры других стран подкрепляли это, – сказал сенатор Бен Кардин, демократ, возглавляющий Комитет зарубежных. делам Сената США. Поделиться

Сенатор Линдси Грэм, известный республиканский поклонник помощи Украине, также сказал Politico, что турне может быть "полезным для других".

Несмотря на политические потрясения в его партии относительно помощи Украине, Грэм уверен, что поддержка Киева остается крепкой: "Общественное мнение важно, но отключение Украины не поможет нам в долгосрочной перспективе".