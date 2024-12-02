Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.

Что известно о новой стратегии Фьюри на бой-реванш против Усика

По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.

Мне в его лагере сказали, что именно таким он выйдет в бою против Усика, 123,8 кг, — подчеркнул Дэвис. Поделиться

Тайсон Фьюри

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря. Гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Что известно об оценке Фьюри собственных шансов на победу над Усиком

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.

Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.

Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.

Известный боксер тяжеловес из Казахстана Жан Кособуцкий присоединился к лагерю соперника украинского чемпиона хевивейта Александра Усика Тайсона Фьюри.

36-летний казахский боксер выступает в качестве спарринг-партнера Фьюри.

Фьюри поначалу не признавал, что Усик является самым сложным соперником за всю его карьеру, называя тогда Деонтея Уайлдера.

Однако пока "Цыганский король" изменил собственное мнение.