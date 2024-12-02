Фьюри задействует новую стратегию во время боя-реванша против Усика
Категория
Спорт
Дата публикации

Фьюри задействует новую стратегию во время боя-реванша против Усика

Тайсон Фьюри
Читати українською
Источник:  Boxing News

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри изменяет стратегию в рамках подготовки к реваншу с Усиком, увеличив свой вес на 5 кг
  • Бой-реванш Усик – Фьюри запланирован на 21 декабря с гонораром в 190 млн долларов
  • Фьюри признает, что Усик – один из самых сложных соперников, и готовится к бою серьезнее
  • Британский боксер выразил сомнения в возможности превзойти свой предыдущий бой с Усиком
  • Жан Кособуцкий присоединился к команде Фьюри в качестве спарринг-партнера, меняется мнение о самом сложном сопернике

Что известно о новой стратегии Фьюри на бой-реванш против Усика

По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.

Мне в его лагере сказали, что именно таким он выйдет в бою против Усика, 123,8 кг, — подчеркнул Дэвис.

Тайсон Фьюри набрал дополнительный вес перед боем-реваншем с Усиком
Тайсон Фьюри

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря. Гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Что известно об оценке Фьюри собственных шансов на победу над Усиком

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.

Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.

Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.

Известный боксер тяжеловес из Казахстана Жан Кособуцкий присоединился к лагерю соперника украинского чемпиона хевивейта Александра Усика Тайсона Фьюри.

36-летний казахский боксер выступает в качестве спарринг-партнера Фьюри.

Фьюри поначалу не признавал, что Усик является самым сложным соперником за всю его карьеру, называя тогда Деонтея Уайлдера.

Однако пока "Цыганский король" изменил собственное мнение.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик и Фьюри показали тренировку перед боем-реваншем
Тайсон Фьюри и Александр Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик объяснил отказ действовать жестко против Фьюри в первом бою
Бой Усика против Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Известный казахский боксер помогает Фьюри готовиться к бою с Усиком
Тайсон Фьюри

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?