Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри изменяет стратегию в рамках подготовки к реваншу с Усиком, увеличив свой вес на 5 кг
- Бой-реванш Усик – Фьюри запланирован на 21 декабря с гонораром в 190 млн долларов
- Фьюри признает, что Усик – один из самых сложных соперников, и готовится к бою серьезнее
- Британский боксер выразил сомнения в возможности превзойти свой предыдущий бой с Усиком
- Жан Кособуцкий присоединился к команде Фьюри в качестве спарринг-партнера, меняется мнение о самом сложном сопернике
Что известно о новой стратегии Фьюри на бой-реванш против Усика
По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.
Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря. Гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.
Что известно об оценке Фьюри собственных шансов на победу над Усиком
Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.
Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.
Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.
Известный боксер тяжеловес из Казахстана Жан Кособуцкий присоединился к лагерю соперника украинского чемпиона хевивейта Александра Усика Тайсона Фьюри.
36-летний казахский боксер выступает в качестве спарринг-партнера Фьюри.
Фьюри поначалу не признавал, что Усик является самым сложным соперником за всю его карьеру, называя тогда Деонтея Уайлдера.
Однако пока "Цыганский король" изменил собственное мнение.
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