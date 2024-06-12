Foreign Affairs указало на ключ к завершению войны РФ против Украины

Доцент кафедры политологии Университета штата Джорджия Дэн Альтман в своей статье для журнала Foreign Affairs описал новую формулу окончания российско-украинской войны.

Как Украине победить Россию

По убеждению эксперта, нелегитимный президент РФ Владимир Путин будет продолжать войну против Украины, пока верит, что сможет ее выиграть.

Поэтому союзникам Киева крайне важно дать ему понять, что этого никогда не произойдет.

Дэн Альтман обращает внимание на то, что западная стратегия поддержки Киева не должна заключаться только в предоставлении вооружения.

По его убеждению, крайне важно задействовать хитрость, а не исключительно силу и давление.

Если российские лидеры верят, что, в конце концов, они победят, то они продолжат борьбу. Смена долгосрочных расчетов Москвы так же важна, как и победа в сегодняшних битвах, — заявил политолог. Поделиться

Запад также должен готовиться к длительной войне

Ключом к окончанию войны является изменение ожиданий Москвы относительно того, как ее военные усилия будут развиваться через три, пять и даже восемь лет. Воздействие на представления, существующие в умах российских лидеров, должно стать основной целью западной стратегии. Хотя нет панацеи, которая немедленно изменит эти ожидания, можно сделать больше, чтобы начать разрушать российский оптимизм, — отмечает Дэн Альтман. Поделиться

По словам эксперта, Путин до сих пор убежден в том, что он может воевать дольше, чем у Запада хватит терпения и сил помогать Украине держать оборону.

Именно поэтому союзники Киева должны продемонстрировать свою готовность к поддержке украинского народа, которая продлится много лет.