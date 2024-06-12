Foreign Affairs указало на ключ к завершению войны РФ против Украины

Доцент кафедры политологии Университета штата Джорджия Дэн Альтман в своей статье для журнала Foreign Affairs описал новую формулу окончания российско-украинской войны.
Главные тезисы
- По словам эксперта, Западу следует изменить стратегию поддержки Украины.
- Посредством хитрости и готовности к длительной поддержке Украины можно заставить Путина отказаться от агрессии и прекратить войну.
- План поддержки Киева не должен заключаться только в предоставлении вооружения ВСУ.
Как Украине победить Россию
По убеждению эксперта, нелегитимный президент РФ Владимир Путин будет продолжать войну против Украины, пока верит, что сможет ее выиграть.
Поэтому союзникам Киева крайне важно дать ему понять, что этого никогда не произойдет.
Дэн Альтман обращает внимание на то, что западная стратегия поддержки Киева не должна заключаться только в предоставлении вооружения.
По его убеждению, крайне важно задействовать хитрость, а не исключительно силу и давление.
Запад также должен готовиться к длительной войне
По словам эксперта, Путин до сих пор убежден в том, что он может воевать дольше, чем у Запада хватит терпения и сил помогать Украине держать оборону.
Именно поэтому союзники Киева должны продемонстрировать свою готовность к поддержке украинского народа, которая продлится много лет.
Только это, как считает Альтман, заставит Путина отказаться от своих амбиций и, наконец, остановить войну.
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