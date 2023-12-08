Foreign Policy назвало кратчайший путь Украины к победе в войне

В материале издания Foreign Policy отмечается, что освобождение оккупированного Россией Крыма является кратчайшим путем Украины к победе в войне.

Как Запад должен изменить отношение к Украине

Авторы материала отмечают, что контрнаступление украинских военных не достигло запланированной цели. Сейчас среди европейских и американских чиновников распространяется паника из-за угрозы вероятного поражения Украины.

В публикации подчеркивается, что западным партнерам необходимо запастись терпением и поддержать Украину на пути к победе.

Правда состоит в том, что легкого выхода нет. Москва неоднократно давала понять, что согласится только на капитуляцию Киева... Единственный способ заставить российского президента Владимира Путина отказаться от его цели – дать Украине способы победить его на поле боя. Это не является невыполнимой задачей, но требует от Соединенных Штатов смелости, осознания ставок и определения наилучшего пути, - отмечается в материале. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что успешная стратегия США по Украине должна начинаться с признания того, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий.

С 2014 по 2022 год Россия 20 раз согласилась на режим прекращения огня в Украине – и немедленно нарушила каждую из договоренностей.

Путин может выдвинуть еще одно подобное предложение в ближайшие месяцы, но цель одна – дать своим силам передышку перед возобновлением боевых действий.

Авторы не советуют рассчитывать на то, что Путина удовлетворит контроль над уже оккупированными территориями.

Мероприятие могло бы попытаться заставить Украину уступить Россию большие территории и миллионы украинцев, надеясь задобрить Путина.

Киев оказывал бы яростное и оправданное сопротивление такому шагу.

Это разрушило бы отношения с Киевом, подорвало бы боевой дух по всей Украине и вызывало сомнения в обязательствах США во всем мире. Это подбодрило бы Путина продвигаться вперед.

В 2022 году Украина одержала большие победы, освободив почти половину территории, которую Россия оккупировала с начала своего полномасштабного вторжения. Если наземное наступление в этом году оказалось менее успешным, чем ожидалось, это во многом связано с тем, что США отказываются от предоставления ключевого оружия, в частности ATACMS и боеприпасов двойного назначения DPICM. Это дало России драгоценное время окопаться, говорится в материале. Поделиться

Кроме того, запрет Вашингтона на использование Украиной оружия Запада для ударов по территории России еще больше сковал действия Киева.

Если контрнаступление Украины останавливается или даже проваливается, это не повод прекращать поддержку. Напротив, это было бы время учиться на ошибках, поддерживать поток оружия и готовить Украину к следующему этапу войны, отмечают авторы материала. Поделиться

Почему Крым является ключом к победе Украины в войне

По мнению авторов материала, с началом новой фазы войны, Запад должен рассматривать все креативные варианты Украины.

Без увольнения Крыма Украина никогда не будет в безопасности. Оккупированная территория является ключевым плацдармом и базой поставок для российских операций на юге Украины. Как первый шаг Украина должна отказать России в свободе действовать из Крыма, - говорится в материале. Поделиться

Издание отмечает, что у Украины есть политическая воля и креативность, чтобы начать масштабную кампанию против Крыма, но США должны обеспечить ее успех. Вероятно, крымская кампания будет состоять из трех этапов:

изоляция полуострова - уничтожение или, по крайней мере, выведение из строя Керченского моста, нацеливание на ключевые транзитные узлы, включая Генический, Сивашский и Чонгарский мосты, соединяющие оккупированный Крым с Херсонской областью;

удары по военно-морским и авиационным базам полуострова - это требует срочных и крупных поставок ATACMS и Taurus;

удары по ключевым объектам в Российской Федерации, где будут перегруппировываться вытесненные российские подразделения.

Украина уже совершила незначительные успешные атаки на российские базы, порты, аэродромы и штабы в прилегающих регионах, включая Новороссийск, Туапсе, Темрюк и Таганрог. Эти приступы следует поддерживать и поощрять.