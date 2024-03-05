Франция собирает новую встречу по вопросу помощи Украине
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Политика
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Франция собирает новую встречу по вопросу помощи Украине

ммануэль Макрон
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Источник:  Reuters

Франция пригласила глав МИД и Минобороны стран-партнеров Украины на срочную встречу по обсуждению помощи Киеву.

Что известно об организации Францией новой встречи по помощи Украине

Президент Эммануэль Макрон столкнулся с негативной реакцией со стороны многих западных союзников после того, как он открыто обсудил идею отправки западных войск в Украину на конференции по Украине в Париже на прошлой неделе, отмечается в материале издания.

Журналисты подчеркивают, что у Макрона ожидали проведения дальнейшей конференции с участием глав МИД и европейских чиновников из 28 стран, однако она была заменена на видеоконференцию из-за критики по поводу излишней поспешности.

Дальнейшие дебаты частично отражают реальность дискуссии в Париже и не должны омрачать нашу коллективную решимость поддержать Украину, - говорится в новом приглашении Франции.

Приглашение, разосланное от имени министров иностранных дел и обороны Франции, также адресовано генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю, которых не приглашали для участия во встрече 26 февраля.

Отмечается, что в видеоконференции примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В приглашении говорилось, что на встрече будут рассмотрены пути ускорения поставок и производства артиллерийских боеприпасов.

Что известно о целях новой встречи

В заявлении к участию говорится, что партнеры планируют изучить пути предоставления Украине поддержки в сфере киберзащиты, разминирования территорий, обеспечения безопасности границы с Беларусью и координации производства и обслуживания оборудования в Украине.

Подчеркивается, что страны-участники встречи не намерены напрямую участвовать в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Также в приглашении не упоминается об отправке небоевых войск в Украину, что, по мнению французских чиновников, вполне возможно.

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