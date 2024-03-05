Франция пригласила глав МИД и Минобороны стран-партнеров Украины на срочную встречу по обсуждению помощи Киеву.
Что известно об организации Францией новой встречи по помощи Украине
Журналисты подчеркивают, что у Макрона ожидали проведения дальнейшей конференции с участием глав МИД и европейских чиновников из 28 стран, однако она была заменена на видеоконференцию из-за критики по поводу излишней поспешности.
Приглашение, разосланное от имени министров иностранных дел и обороны Франции, также адресовано генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю, которых не приглашали для участия во встрече 26 февраля.
Отмечается, что в видеоконференции примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В приглашении говорилось, что на встрече будут рассмотрены пути ускорения поставок и производства артиллерийских боеприпасов.
Что известно о целях новой встречи
В заявлении к участию говорится, что партнеры планируют изучить пути предоставления Украине поддержки в сфере киберзащиты, разминирования территорий, обеспечения безопасности границы с Беларусью и координации производства и обслуживания оборудования в Украине.
Подчеркивается, что страны-участники встречи не намерены напрямую участвовать в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Также в приглашении не упоминается об отправке небоевых войск в Украину, что, по мнению французских чиновников, вполне возможно.
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