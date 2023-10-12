Во французском футболе разразился громкий скандал. "Орлеан", выступающий в третьем дивизионе страны, отстранил главного тренера Бернара Казони из-за расизма.
Французский клуб "Орлеана" отстранил тренера из-за расистских высказываний
По информации источника, 62-летний французский специалист обвиняется сразу в нескольких случаях проявления расизма в отношении своих футболистов. Руководство клуба и прокуратура города Орлеан начали расследование инцидентов.
Один из игроков анонимно рассказал, что во время тренировки в августе Казони не разрешил игрокам одевать манишки, мотивируя это цветом их кожи: "Мы выполняли упражнение, где две команды соревнуются пять на пять. Моя команда полностью состояла из темнокожих игроков. Там якобы в шутливом тоне тренер сказал: "Им манишки не нужны, они и так черные". Меня это шокировало".
Кроме того, на пресс-конференции после одного из матчей Казони заявил, что его футболисты "не глупее магрыбинцев" (жители региона Северной Африки – прим.). Потом тренер оправдывался, сказав, что имел в виду, что его игроки такие же умные.
Что сказал сам Казоны
Согласно слухам, тренер также просил, чтобы в его команде было больше белых футболистов. Однако сам Казон это опровергает.
В то же время президент "Орлеана" Филипп Бутрон выступил в защиту тренера.
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