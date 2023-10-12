Французский клуб "Орлеана" отстранил тренера из-за расистских высказываний

По информации источника, 62-летний французский специалист обвиняется сразу в нескольких случаях проявления расизма в отношении своих футболистов. Руководство клуба и прокуратура города Орлеан начали расследование инцидентов.

Один из игроков анонимно рассказал, что во время тренировки в августе Казони не разрешил игрокам одевать манишки, мотивируя это цветом их кожи: "Мы выполняли упражнение, где две команды соревнуются пять на пять. Моя команда полностью состояла из темнокожих игроков. Там якобы в шутливом тоне тренер сказал: "Им манишки не нужны, они и так черные". Меня это шокировало".

Кроме того, на пресс-конференции после одного из матчей Казони заявил, что его футболисты "не глупее магрыбинцев" (жители региона Северной Африки – прим.). Потом тренер оправдывался, сказав, что имел в виду, что его игроки такие же умные.

Что сказал сам Казоны

Мои игроки не глупее, чем жители Магриба. Это им было сказано для того, чтобы дать понять, что они так же умны, как магрибинцы. Я проработал там шесть лет, и вы считаете, что я расист? – сказал Казони. Поделиться

Согласно слухам, тренер также просил, чтобы в его команде было больше белых футболистов. Однако сам Казон это опровергает.

Я никогда не просил очистить состав, просто хочу, чтобы в команде был баланс. Одно из сообществ не должно быть представлено чрезмерно. Если одних слишком много, это нехорошо. То же, если будет слишком много африканцев или слишком много белых, – сказал Казони. Поделиться

В то же время президент "Орлеана" Филипп Бутрон выступил в защиту тренера.