Генсек НАТО обновил прогноз относительно продолжительности войны в Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Генсек НАТО обновил прогноз относительно продолжительности войны в Украине

Йенс Столтенберг
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Источник:  DPA

По словам лидера Альянса Йенса Столтенберга, он верит в новые победы ВСУ на поле боя, однако также предупредил, что война не закончится так быстро, как прогнозировали ранее.

В НАТО предупреждают о долговременной российско-украинской войне

Йенс Столтенберг обращает внимание украинцев и западных лидеров на то, что на самом деле никто не может точно сказать, как будут развиваться события на поле боя и когда мы отпразднуем победу над российскими захватчиками.

Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя, – подчеркнул генсек Альянса.

По убеждению главы блока, именно благодаря военной поддержке Украина останется суверенным и демократическим государством, а глава Кремля Путин наконец осознает, что его армия потерпит поражение в Украине.

Столтенберг прокомментировал статью Залужного о тупике в войне

Генсек НАТО заявил, что размышления Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ходе российско-украинской войны не стали для них сюрпризом.

Более того, команда Альянса прекрасно осознавала, что молниеносной победы ВСУ не стоит ожидать, поскольку россияне активно готовились к контрнаступлению украинских сил.

Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонные линии – с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонных позиций, – заявил лидер НАТО.

По его словам, все равно нельзя игнорировать тот факт, что бойцам ВСУ удалось продвинуться вперед и деоккупировать еще больше украинских территорий.

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