Генсек НАТО обновил прогноз относительно продолжительности войны в Украине

По словам лидера Альянса Йенса Столтенберга, он верит в новые победы ВСУ на поле боя, однако также предупредил, что война не закончится так быстро, как прогнозировали ранее.
В НАТО предупреждают о долговременной российско-украинской войне
Йенс Столтенберг обращает внимание украинцев и западных лидеров на то, что на самом деле никто не может точно сказать, как будут развиваться события на поле боя и когда мы отпразднуем победу над российскими захватчиками.
По убеждению главы блока, именно благодаря военной поддержке Украина останется суверенным и демократическим государством, а глава Кремля Путин наконец осознает, что его армия потерпит поражение в Украине.
Столтенберг прокомментировал статью Залужного о тупике в войне
Генсек НАТО заявил, что размышления Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ходе российско-украинской войны не стали для них сюрпризом.
Более того, команда Альянса прекрасно осознавала, что молниеносной победы ВСУ не стоит ожидать, поскольку россияне активно готовились к контрнаступлению украинских сил.
По его словам, все равно нельзя игнорировать тот факт, что бойцам ВСУ удалось продвинуться вперед и деоккупировать еще больше украинских территорий.
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