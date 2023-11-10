Генсек НАТО обновил прогноз относительно продолжительности войны в Украине

По словам лидера Альянса Йенса Столтенберга, он верит в новые победы ВСУ на поле боя, однако также предупредил, что война не закончится так быстро, как прогнозировали ранее.

В НАТО предупреждают о долговременной российско-украинской войне

Йенс Столтенберг обращает внимание украинцев и западных лидеров на то, что на самом деле никто не может точно сказать, как будут развиваться события на поле боя и когда мы отпразднуем победу над российскими захватчиками.

Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя, – подчеркнул генсек Альянса. Поделиться

По убеждению главы блока, именно благодаря военной поддержке Украина останется суверенным и демократическим государством, а глава Кремля Путин наконец осознает, что его армия потерпит поражение в Украине.

Столтенберг прокомментировал статью Залужного о тупике в войне

Генсек НАТО заявил, что размышления Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ходе российско-украинской войны не стали для них сюрпризом.

Более того, команда Альянса прекрасно осознавала, что молниеносной победы ВСУ не стоит ожидать, поскольку россияне активно готовились к контрнаступлению украинских сил.

Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонные линии – с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонных позиций, – заявил лидер НАТО. Поделиться

По его словам, все равно нельзя игнорировать тот факт, что бойцам ВСУ удалось продвинуться вперед и деоккупировать еще больше украинских территорий.