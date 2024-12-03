Генсек НАТО предложил четкий план победы Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте озвучил три конкретных пункта, которые страны Североатлантического союза могут реализовать со своей стороны для победы Украины в войне с Россией.

Поддержка энергетики Украины

С заявлением на этот счет Марк Рютте выступил перед заседанием Совета Украина-НАТО.

Я действительно хочу заверить вас, что союзники с вами. Мы должны сделать несколько вещей, — подчеркнул он. Поделиться

По его словам, в первую очередь речь идет о мощной поддержке энергетической сети и энергетической инфраструктуре Украины.

На этом фоне НАТО должно помешать Путину превратить зиму в оружие.

Генсек Альянса уже договорился с шефом американской дипломатии Энтони Блинкеном о том, что защита украинской энергетики является решающим элементом.

Усиление ПВО для Украины

Во-вторых, мы должны гарантировать, что когда речь идет о противовоздушной обороне — мы делаем многое, но нужно сделать еще больше, чтобы убедиться, что страна максимально защищена. Марк Рютте Генсек НАТО

На этом фоне министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что сейчас пришло настоящее время для геополитической определенности, потому что Украине нужны сильные решения для усиления государства и его возможностей.

По его словам, огромная часть украинской устойчивости и сопротивления сформирована благодаря сильнейшей поддержке со стороны стран Альянса.

Наращивание военной помощи для ВСУ

По словам Марка Рютте, по состоянию на сегодняшний день крайне важно работать над поставками военной помощи в Украину.

Нужно сделать гораздо больше, чтобы убедиться, что вы сможете — когда однажды вы решите перейти к определенной форме переговоров с россиянами, что вы сможете сделать это с позиции силы, — объяснил он. Поделиться

Андрей Сибига обратил внимание на то, что Украина сейчас нуждается в дополнительных 19 системах ПВО для защиты определенных энергетических стратегических объектов в Украине.