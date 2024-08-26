По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 140 военных преступной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно ликвидировали более 1 тысячи солдат армии РФ за прошлые сутки, уничтожив уже более 600 тыс оккупантов и значительное количество военной техники.
- В различных регионах, включая Харьковщину, Донетчину и другие, зафиксированы вражеские атаки и успешные отражения опасных попыток преступников РФ атаковать.
- Обновленные данные Генштаба свидетельствуют о значительных потерях армии РФ в военной технике, личном составе и других категориях. Информация о количестве уничтоженных танков, бронемашин, артиллерийских систем и другой техники представлена в статье.
- В направлениях на фронте, включая Харьковскую область, Донецкую область и другие, оккупанты совершали атаки, но украинские военные успешно отражали неприятельские штурмы и атаки при поддержке авиации и артиллерии ВСУ.
- На левобережье Херсонщины и в других регионах вчерашние активные наступательные действия оккупантов были нейтрализованы военными силами Украины, что свидетельствует о успешной обороне и контроле над ситуацией на фронте.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины
личного состава – около 608 тыс 820 (+1 тыс 140) человек;
танков – 8 тыс 551 (+4) ед.;
боевых бронированных машин – 16 тыс 648 (+17) ед.;
артиллерийских систем – 17 тыс 443 (+47) ед;
РСЗО - 1 тыс 172 (+1) ед.;
средства ПВО – 937 (+1) ед.;
самолетов – 367 ед.;
вертолетов - 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 тыс 134 (+39) ед;
крылатых ракет – 2 тыс 444 ед.;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 23 тыс 555 (+80) ед;
специальной техники – 2 тыс 941 (+13) ед.
Что известно о ситуации на фронте
В Харьковской области зафиксировано 4 вражеских атаки в районе Волчанска и Липцев.
В направлении Купянска российские оккупанты в течение суток провели 15 штурмовых попыток возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.
В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ провела 21 атаку неподалеку от семи различных населенных пунктов.
Ключевые усилия окупантов были сосредоточены в районе Невского, где захватчики 9 раз безуспешно пытались атаковать.
В направлении Северска украинские военные отразили 7 вражеских атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.
В направлении Краматорска оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещиевки и, самое активное, в районе Временного Яра.
В направлении Торецкого враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку от Нелиповки и Торецкая.
В направлении Покровска украинские военные остановили 42 атаки и штурмы российских окупантов в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиново, Мариновка и Новогродовка.
Около половины всех вражеских атак на этом направлении произошло около Новогродовки.
В направлении Курахового ВСУ отразили 20 вражеских атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.
По уточненной информации, противник совершил 10 штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Константиновки и Угледара.
В Запорожской области кафиры активных наступательных действий вчера не проводили.
На левобережье Херсонщины российские кафиры дважды безуспешно атаковали позиции ВСУ.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, четыре удара по средствам ПВО, три – по ракетным и артиллерийским системам, а также избивали по вражеской станции РЭБ «Житель».
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