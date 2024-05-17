Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 15 ракет, нанесли 70 авиаударов и совершили 105 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

Продолжаются активные наступательные и штурмовые действия оккупантов в Покровском и Приднепровском направлениях.

В Харьковском направлении наши подразделения усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины и ведут разведку. Враг на этом направлении нанес 15 авиационных ударов с применением 18 КАБов. С начала суток потери противника на этом направлении составляют — 133 вражеских военнослужащих убитыми и ранеными, 36 единиц вооружения и военной техники. Уничтожены 8 блиндажей противника. Ситуация контролируется силами обороны.

На Купянском направлении произошло шесть боеприкосновений.

На Лиманском направлении российские кафиры сбросили восемь управляемых авиабомб в район города Лиман.

А на Северском направлении противником нанесен авиаудар возле Григоровки.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений с оккупантами возросло до 14.

На Покровском направлении враг продолжает попытки улучшить тактическое положение — к настоящему времени уже произошло 25 боевых столкновений. Горячее всего возле Новоалександровки. К ранее упомянутым населенным пунктам добавились Сокол и Невельское. Ситуация контролируется.

На Кураховском направлении зафиксирован еще один авиаудар — по району села Богатырь. Остальные — без изменений.

На Времивском направлении было три атаки противника. Враг действовал сегодня в районе Старомайорского и в направлении Ключевое — Раздельное.