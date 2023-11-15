Глава Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США
Категория
Мир
Дата публикации

Глава Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США

Си и Байден
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент Китая Си Цзиньпин начал свой первый визит в Соединенные Штаты за шесть лет. Он встретится с президентом США Джо Байденом и посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Си Цзиньпин приехал в США

Reuters сообщает, что встреча Си с Байденом станет первой за год личной встречей между лидерами США и Китая.

Отмечается, что официальные лица США рассматривают ее как возможность снизить трение между странами.

Си Цзиньпина с самолета встречали ряд официальных лиц США, включая министра финансов Джанет Йеллен и посла США в Китае Николаса Бернса.

Затем он уехал в Сан-Франциско, где ожидаются демонстрации как за, так и против его визита.

Протесты будут включать правозащитные группы, которые критикуют политику Си в Тибете, Гонконге и на счет мусульманских уйгуров.

Когда Байден прибыл в Сан-Франциско, демонстранты приветствовали кортеж президента США, некоторые размахивали китайскими флагами и держали баннеры с призывами к «добрым» и «теплым» американско-китайским связям. Остальные держали плакаты с осуждением Коммунистической партии Китая.

Что будут обсуждать Байден и Си

Ранее Байден заявил о намерении улучшить отношения с Китаем после периода напряженных отношений и будет стремиться возобновить общение, включая контакты между военными.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что Байден и Си обсудят конфликт Израиля и ХАМАС в Газе, а также поддержку Украины в ее защите от российской армии.

Также в повестке дня будут экономические вопросы.

По словам Байдена, США не хотят отделяться от Китая, но хотят изменить экономические отношения к лучшему.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
WSJ узнало о тайных переговорах США с Китаем и Россией
Джо Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Историческая встреча в Сан-Франциско. О чем Джо Байден будет говорить с Си Цзиньпином
Байден и Си
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден хочет возобновить военное сотрудничество с Китаем — Белый дом
Джо Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.