Глава Пентагона заявил о масштабных инвестициях в производство оружия для Украины

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, американские власти инвестировали около 27 миллиардов долларов в производство оружия для нашей страны.

США активно продолжают производить оружие для ВСУ

Мы уже инвестировали около 27 миллиардов долларов в более чем 35 штатах в контракты на производство критически важных средств для Украины, в частности, систем противовоздушной обороны, боеприпасов, тактических транспортных средств, - рассказал Ллойд Остин. Поделиться

Глава Пентагона питает надежду на то, что Конгресс в ближайшем будущем поддержит запрос президента США Джо Байдена с безотлагательным финансированием потребностей национальной безопасности США, который предусматривает, в частности, дополнительные десятки миллиардов долларов для Киева.

Что важно понимать, подавляющую часть указанных средств будут реализовывать через американскую промышленную базу.

Почему помощь Украине выгодна для США

По словам главы Минобороны Штатов, эти деньги с дополнительной помощью вернутся через инвестиции в рабочие места США.

И все эти деньги вернутся к нам через инвестиции в американскую безопасность. Но в то же время мы должны расширить возможности Украины поддерживать многие различные системы и платформы, которые предоставляют ей союзники и партнеры со всего мира, - объяснил Ллойд Остин. Поделиться

Глава Пентагона также напомнил о важности для официального Вашингтона продолжать работу дальше с союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине дать отпор российскому агрессору.

Он также подчеркнул, что это означает укрепление оборонно-промышленной базы Украины для поддержки текущей борьбы украинской армии, а также усиление ее оборонного потенциала на будущее.

Напомним, что 6 декабря Белый дом официально заявил об укреплении сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины, а также старте совместного производства оружия.