Готовил прорыв ДРГ на север Харьковщины — правоохранители задержали агента РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил прорыв ДРГ на север Харьковщины — правоохранители задержали агента РФ

СБУ
агент РФ
Читати українською

Служба безопасности задержала еще одного осведомителя ФСБ в Харьковской области.

Главные тезисы

  • Служба безопасности задержала агента РФ, который готовил прорыв диверсионно-разведывательных групп на север Харьковщины.
  • Задержанный агент направлял диверсионные группы через оборонные позиции украинских вооруженных сил и пункты государственной пограничной службы.
  • Информатор РФ проводил разведку маршрутов и координировал удары российских управляемых авиабомб по объектам украинской инфраструктуры.

Информатор РФ готовил прорыв ДРГ к северу Харьковщины

Злоумышленник разведывал маршруты для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), пытающихся совершить прорыв вглубь территории региона. В частности, задачей агента было найти и предложить дороги в «обход» оборонных позиций ВСУ и Госпогранслужбы.

Еще одной его задачей было наведение управляемых авиабомб России на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области.

По материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе.

Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории у северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона. Собранные координаты он обозначал на гугл-картах, а затем соответствующие скриншоты посылал своему куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведактивности и задержали по месту жительства.

В настоящее время следователи СБУ сообщили ему о подозрении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировали удары России по Киеву. СБУ задержала трех агентов ГРУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала в Херсоне корректировщика огня РФ
СБУ
СБУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Призвал захватить Украину. Российский пропагандист Киселев получил новое подозрение от СБУ
СБУ
Киселев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?