Готовил прорыв ДРГ на север Харьковщины — правоохранители задержали агента РФ

Служба безопасности задержала еще одного осведомителя ФСБ в Харьковской области.
Главные тезисы
- Служба безопасности задержала агента РФ, который готовил прорыв диверсионно-разведывательных групп на север Харьковщины.
- Задержанный агент направлял диверсионные группы через оборонные позиции украинских вооруженных сил и пункты государственной пограничной службы.
- Информатор РФ проводил разведку маршрутов и координировал удары российских управляемых авиабомб по объектам украинской инфраструктуры.
Информатор РФ готовил прорыв ДРГ к северу Харьковщины
Злоумышленник разведывал маршруты для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), пытающихся совершить прорыв вглубь территории региона. В частности, задачей агента было найти и предложить дороги в «обход» оборонных позиций ВСУ и Госпогранслужбы.
По материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе.
Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории у северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона. Собранные координаты он обозначал на гугл-картах, а затем соответствующие скриншоты посылал своему куратору из ФСБ.
Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведактивности и задержали по месту жительства.
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