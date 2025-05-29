Готовил прорыв ДРГ на север Харьковщины — правоохранители задержали агента РФ

Служба безопасности задержала еще одного осведомителя ФСБ в Харьковской области.

Информатор РФ готовил прорыв ДРГ к северу Харьковщины

Злоумышленник разведывал маршруты для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), пытающихся совершить прорыв вглубь территории региона. В частности, задачей агента было найти и предложить дороги в «обход» оборонных позиций ВСУ и Госпогранслужбы.

Еще одной его задачей было наведение управляемых авиабомб России на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области. Поделиться

По материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе.

Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории у северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона. Собранные координаты он обозначал на гугл-картах, а затем соответствующие скриншоты посылал своему куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведактивности и задержали по месту жительства.